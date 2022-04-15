Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Komşuların kız kaçırma kavgasında kan aktı: 2 yaralı, 3 gözaltı

#Konya#Kız Kaçırma Kavgası#Gözaltı
Komşuların kız kaçırma kavgasında kan aktı: 2 yaralı, 3 gözaltı

Konya'da komşular arasında kız kaçırma meselesinden çıkan kavgada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Karatay ilçesinde meydana geldi. Aralarında kız kaçırma nedeniyle husumet bulunan komşular arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Sedat Renkliışık (32) ile Yağmur Nantu (50) tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovan buldu. Şüphelileri tespit eden polis, Bulut Y., Ali G. ve Halil G.'yi gözaltına alındı. 3 şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye göttrüldü.

Bu sırada görüntü alan gazetecilere dönen Ali G. "Bugün değil ama elbet bir gün" dedi. Olayla ilgili olarak Ferat Y.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Kız Kaçırma Kavgası#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk