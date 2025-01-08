Komşuların bira şişesi kavgasında korkunç son: Başına 8 el ateş açtı... 19 yaşındaki genç, üzerine atlayıp katili vurdu

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Olay, 4 Ocak günü Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi 72056 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kentte bar işleten Mahmut Ayta (45) ve komşusu Mehmet Y. (38) arasında daha önce çıkan bir kavgadan dolayı husumet başladı.

Olay günü sabah saatlerinde Efecan K. (19) Mahmut Ayta'nın işlettiği barı kapattıktan sonra anahtarı vermeye geldi. Bu sırada evine giden Mehmet Y. ile karşılaştı. Mehmet Y., yanından geçerken Efecan K.'ye bira şişesi fırlattı.

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"HAYIRDIR ABİ, BİZE ATTIN"

Bunun üzerine Efecan K.'nin "Hayırdır abi bize attın" dediği iddia edildi. Efecan K. ve Mehmet Y. arasında tartışma başladı. Sesleri duyan Mahmut Ayta da aşağı indi. Ardından iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Efecan K. elinden bıçaklandı. Kavganın büyümesiyle Mehmet Y. evine çıkıp tabancasını aldı.

18 YAŞINDAKİ GENÇ ÜZERİNE ATLAYIP KATİLİ VURDU

Mehmet Y., tabancası ile Mahmut Ayta'yı vurdu. Ayta kanlar içerisinde yere yığılırken Mehmet Y. yaklaşık 8 el başına tabanca ile ateş etmeye devam etti. Bu sırada Efecan K., Mehmet Y.'nin üzerine atlayarak tabancasını elinden aldı. Efecan K. aldığı tabanca ile Mehmet Y.'yi bacağından ve karnından vurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mahmut Ayta'nın öldüğünü tespit etti. Mehmet Y., çalışanı Salihcan A. (19) ve Mahmut Ayta'nın çalışanı Efecan K. olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerine kısa sürede intikal etti. Tarafların fazla uzaklaşamayacağını öngören polis, çevredeki sokakları abluka altına aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Mehmet Y., Salihcan A. ve Efecan K. bölgeye yakın sokaklarda yakalandı.

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Ayta'nın cesedi ise yapılan incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsisinin ardından cenazesi toprağa verildi.

Hastaneye kaldırılan Mehmet Y. tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Mahmut Ayta'yı öldüren Mehmet Y.'nin ifadesinde, "Amacım öldürmek değildi, kendimi korumaktı, olayı da tam olarak hatırlamıyorum alkolün etkisindeydim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Y., Salihcan A. ve Efecan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.