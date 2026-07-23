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Komşuların balkon yıkama kavgasında: 3 yaralı

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#Zonguldak#Ereğli#Soruşturma
Komşuların balkon yıkama kavgasında: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 21:07

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde komşular arasında ‘balkon yıkanırken su sıçratma’ nedeniyle çıkan tartışma dün karakolda sona erse de bugün yeniden taraflar arasında yaşanan kavgada 1’i kadın 3 kişi yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi 1 No'lu Kayalık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ebru B.’nin ailesiyle ile İsmail O.’nun ailesi arasında dün balkon yıkama esnasında ‘su sıçratma’ nedeniyle tartışma çıktı.

Taraflar karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu. Bugün akşam saatlerinde ise Ebru B. ile Yunus Emre O. arasında aynı konu ile ilgili yeniden sözlü tartışma yaşandı. Tartışmaya Ebru B.’nin eşi Mehmet B. ile Yunus Emre O.’nun babası İsmail O.’nun da dahil olmasıyla taraflar arasında kavga çıktı. İki komşu aile birbirlerine taş ve tuğlalar fırlattı. Yaşanan arbede sırasında 3 kişi yaralandı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden komşuları kontrol altına alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar önce çeşitli hastanelere götürüldü. Tedavisi tamamlananlar ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Zonguldak#Ereğli#Soruşturma

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