Komşularımız provokasyondan uzak dursun

Milli Savunma Bakanlığı’nın bilgilendirmesine göre Akar dün, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Yeni Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni sonrasında güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akar, Oruç Reis’in yaklaşık bir ay aradan sonra çalışmalarına yeniden başlamak için demir almasıyla ilgili şunları söyledi:

HAKLARIMIZ VAR

“Bizim deniz hak, alaka ve menfaatlerimiz söz konusu. Ege’de, Akdeniz’de bizim deniz yetki alanlarımız var. BM tarafından kayıtlara geçmiş olan deniz yetki alanımız var. Bizim yaptığımız bu bilimsel, teknik çalışmalara saldırılar düzenliyorlar. Gerilimi yükseltmek için her türlü girişimde bulunuyorlar. Bir tür provokatif hareketlere girişiyorlar. Komşularımızın bunlardan uzak durmalarını temenni ediyoruz. Bu çalışmaları tabii ki TSK, Deniz Kuvvetleri olarak korumak ve refakat etmek durumundayız. Oruç Reis de bugüne kadar yaptığı çalışmalar çerçevesinde olduğu gibi yine planlı ve programlı faaliyetlerini sürdürmektedir. Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç çerçevesinde gemilerimize gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız.”

Ermenistan’ın Gence’ye füze saldırısıyla da ilgili konuşan Akar, şöyle devam etti: “Ermenistan bunu alışkanlık haline getirmiş bulunuyor. Ermenistan yönetimi bu konuda son derece pervasız davranıyor. Sağlanan destek, bunları şımartmış vaziyette. Ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var. Fütursuz bir şekilde saldırılarını sürdürüyorlar. Bir gün hem tarih hem uluslararası hukuk önünde bunların hesabını verecekler.”

ŞOYGU’YLA ATEŞKES GÖRÜŞMESİ

Milli Savunma Bakanı Akar dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüşerek, Türkiye’nin Ermenistan’ın Moskova’da varılan ateşkes mutabakatını bozmasından duyduğu rahatsızlığı iletti. Akar, görüşmede Ermenistan’ın saldırılarına son vermesinin ve işgal ettiği topraklardan çıkarılmasının gerekliliğine işaret etti. Bakan Akar dün ayrıca, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim’le de bir araya geldi.