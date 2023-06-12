Komşuları mahkemelik eden ev ilanı

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TEKİRDAĞ Çorlu’da özel bir firmada çalışan Özge Şeber (35), 1 yıldır oturduğu sitedeki dairesini komşularının gürültü yaptığı gerekçesiyle satışa çıkardı. 5 katlı binanın en üst katında oturan Şeber, geçen mart ayında satılığa çıkardığı dairesinin balkonuna, “Satılık. Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır” yazısı astı. Şeber o zaman yaptığı açıklamada, komşularının yaptığı gürültülerden rahatsız olduğunu ve site yönetimine yaptığı şikâyetlerden bir sonuç alamadığını söyledi.

‘FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİM’

Komşularının gecenin ilerleyen saatlerinde yüksek sesle müzik çaldığını ve kahkahalar atarak kendisini rahatsız ettiğini öne süren Özge Şeber, “Bu ilanı verirken kişilik haklarını ihlal etmemeye özen gösterdim. Burada amaç farkındalık yaratmak, isterim ki diğer insanlar da bir kendine sorsunlar 'Ben o kötü insanlardan biri miyim?’ desin” dedi.

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Özge Şeber’in alt kattaki komşusu Arzu Korkmaz, bu duruma sinirlenip yazının kaldırılması için avukatı aracılığıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Başsavcılığın talebi üzerine Çorlu 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği, balkon camına asılı pankartın ‘kişilerin huzur ve sükunu bozma’ suçu yönünden soruşturmaya konu suç eşyası olması sebebiyle el konulmasına karar verdi. 5 Haziran’da alınan karar üzerine polis ekipleri de yazıyı balkondan indirip aldı.

Arzu Korkmaz

'TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM’

İlçede esnaflık yaptığını, 4 yıldır da aynı dairede oturduğunu söyleyen Arzu Korkmaz, “Gürültü yapıyorsam neden alt komşum, yan komşularım benden şikâyetçi değil de sadece üst komşum benden şikâyetçi. Asılan yazıyla ilgili çıkan haberler beni psikolojik olarak çok etkiledi. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım. Çevremden çok tepki aldım. İnsanların aklına kötü şüpheler geldi. ‘Acaba ne oldu da bu pankart asıldı’ diye etraftan çok duyumlar aldım” diye konuştu.