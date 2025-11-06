×
Komşular şikayet etti: Aynı daire 4 yıl sonra yine 'çöp ev' oldu

Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 11:44

Avcılar'da daireden gelen koku üzerine komşularının şikayetçi olduğu evdeki çöpler, belediye ekipleri tarafından çıkarıldı. Aynı evin 4 yıl önce de çöple dolduğu ve belediye ekipleri tarafından temizlendiği belirlendi. Çöpleri taşıyan görevlilere karşı çıkan Seydar Özvardar, evin dezenfekte edilmesine de karşı çıktı.

Gümüşpala Mahallesi’nde yaşayan Seydar Özvardar, 8 yıl önce annesini kaybettikten sonra geçirdiği trafik kazasında iki gözünü yitirdi. Kazanın ardından yalnız yaşamaya başlayan Özvardar’ın evi, temizlik yapılmadığı için birkaç yıl içinde çöplerle doldu.

Komşuların şikâyeti üzerine, Kasım 2021’de belediye ekipleri eve girerek zemine kadar biriken çöpleri temizledi.

Komşular şikayet etti: Aynı daire 4 yıl sonra yine çöp ev oldu

ÜÇ YIL SONRA YENİDEN TEMİZLENDİ

Aradan geçen üç yılın ardından Özvardar’ın dairesi tekrar 'çöp eve' dönüştü. Apartman sakinlerinin yeniden Avcılar Kaymakamlığı’na başvurması üzerine, İlçe Sağlık, Tarım ve Emniyet Müdürlükleri ile Avcılar Belediyesi’nin zabıta, sağlık, temizlik ve veterinerlik birimlerinden oluşan ekip tekrar adrese geldi.

Komşular şikayet etti: Aynı daire 4 yıl sonra yine çöp ev oldu

Ekiplerin eşyaları almasına karşı çıkan ve direnen Özvardar, uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. Üç yıldır biriken çöpler ekiplerce kamyonlara yüklenerek götürüldü. Ancak Özvardar, dezenfekte çalışmasına izin vermedi.

İlaçlama yapılırsa kalacak yeri olmadığını söyleyen Özvardar, tanıdığı bir kişinin daha sınırlı bir ilaçlama yapabileceğini belirtti. Komşular ise evde hiç temizlik yapılmadığını, kötü kokunun kendi dairelerine kadar geldiğini, ayrıca evde elektrik, su ve doğalgazın bulunmadığını ifade etti.

