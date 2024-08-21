×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Komşular ihbar etti, ekipler eve girdi... Temizlik işçisi fenalaşarak hastanelik oldu

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Adana Haberleri#Çöp Ev
Komşular ihbar etti, ekipler eve girdi... Temizlik işçisi fenalaşarak hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 10:36

Adana'da kötü kokuların gelmesi üzerine mahallelinin ihbarıyla polis nezaretinde eve giren belediye ekipleri çöp ev ile karşılaştı. 4 kamyon çöpün çıktığı ev yaklaşık 10 saatte temizlenirken bir temizlik işçisi de kokudan fenalaşarak hastanelik oldu.

Haberin Devamı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bir müstakil evde meydana geldi. Abdullah Aslan'a (53) ait evden uzun zamandır çöp kokusu gelmesi üzerine durum 112 Çağrı Merkezine bildirildi. Bölgeye polis ve Seyhan Beleyesine ait temizlik işlerinde çalışan işçiler sevk edildi.

Komşular ihbar etti, ekipler eve girdi... Temizlik işçisi fenalaşarak hastanelik oldu


Polis nezaretinde eve giren işçiler kapı açıldığında adeta çöplük ile karşılaştı. Evde yaklaşık 10 saat boyunca temizlik çalışması yapıldı. Yapılan temizlik çalışması sırasında bir işçi kokudan fenalaştı.

Komşular ihbar etti, ekipler eve girdi... Temizlik işçisi fenalaşarak hastanelik oldu

Haberin Devamı

İşçinin fenalaşması üzerine bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa bindirilen işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Komşular ihbar etti, ekipler eve girdi... Temizlik işçisi fenalaşarak hastanelik oldu

Evde yapılan temizlik çalışmalarında işe yaklaşık 4 kamyon çöp çıkartıldı. 

Komşular ihbar etti, ekipler eve girdi... Temizlik işçisi fenalaşarak hastanelik oldu

“20 YILA YAKINDIR BURASI BÖYLE”

Mahalleli Osman Köksal, "Burası 20 yıla yakındır bu şekilde. Bu sokak daha önce kapalıydı ama yol açtılar. Bunları görmüyoruz, evden çıkmıyorlar. Bir kişi var o topluyor genelde.

Komşular ihbar etti, ekipler eve girdi... Temizlik işçisi fenalaşarak hastanelik oldu

Sanırım bu kişi hasta ve ruh sağlığına da götürüyorlar. Sağda solda ne varsa toplayıp getiriyor. Bu kokuyu ve görüntüyü kim ihbar etmez. Burada biriktirmenin ne faydası var, para da etmez bunlar. Milletin çocuğu var, sinekten geçilmiyor çok rahatsızız. Burayı temizliyorlar ama iki hafta sonra yine böyle olacak" dedi.

Haberin Devamı

Komşular ihbar etti, ekipler eve girdi... Temizlik işçisi fenalaşarak hastanelik oldu

Komşular ihbar etti, ekipler eve girdi... Temizlik işçisi fenalaşarak hastanelik oldu

Komşular ihbar etti, ekipler eve girdi... Temizlik işçisi fenalaşarak hastanelik oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Adana Haberleri#Çöp Ev

BAKMADAN GEÇME!