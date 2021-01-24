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Gündem
Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN,(DHA)
Haber Giriş: 24.01.2021 - 17:25 | Son Güncelleme:

Komşular arasında 'bebek sesi' kavgası! Yaralılar var...

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Komşular arasında 'bebek sesi' kavgası! Yaralılar var...
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Samsun’da 'bebek sesi' yüzünden komşular arasında çıkan yumruklu ve bıçaklı kavgada aralarında apartman görevlisinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.00 sularında İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre G A. (38) ve ağabeyi Ö A. (44), bebek sesi yüzünden komşusu Ersin K.’ın kapısına gelip tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda iddiaya göre 2 kardeş, Ersin K. ve araya girmeye çalışan yakınları ile apartman görevlisi Mehmet A.'ya yumrukla saldırdı. Ersin K., aldığı yumruk darbesiyle yaralanırken yakınları Sündüz ve İrfan K. ile kavgayı ayırmak isteyen apartman görevlisi Mehmet A. ise bıçakla yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 kardeş, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Komşular arasında bebek sesi kavgası Yaralılar var...


 

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