Komşudan şüpheli ifade

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Mehmet (37), eşi Berna (33) ve çocukları Samyeli Kaya (5) 25 Kasım gecesi evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlama olmadığı da belirlendi. Ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. ‘delil karartma’ ve ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. M.C.’ye yardım ettiği iddia edilen V.E. de ‘delil karartma’ suçundan cezaevine gönderildi. Olayla ilgili 2 şüpheli daha ‘delil karartma’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerden B.K. ‘delil karartma’ suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 3’e çıktı.

‘BANA ALTINLARI HEDİYE ETTİ’

Tutuklanan komşu M.C.’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. M.C. ifadesinde şunları söyledi: “Mehmet benim komşum olur. Yaklaşık 10 yıldır görüşüyoruz. Mehmet, benden kendisine tabanca bulmamı istedi. Ben de yaklaşık 10 gün önce çiçekçi olan bir arkadaştan 17 bin TL’ye 1 adet tabanca temin ettim. Bir gün sonra Mehmet’e verdim. Mehmet’in neden benden tabanca istediğini bilmiyorum. Pazartesi, 24 Kasım’da, Mehmet gündüz saatlerinde beni çağırdı ve anten tamir edeceğimizi söyledi. Anteni tamir ettik. Mehmet, ikametine çay kahve içmeye davet etti. İkametine girmeden önce bana içerisinde 2 altın bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe, bir miktar nakit para ile saat ve tespih olan poşeti verdi. Neden verdiğini sorduğunda ‘Hediyem olsun’ dedi. Sonrasında ikamete girdik, çay kahve içtik, muhabbet ettik. Mehmet’i yine ismi Mehmet olan bir kişi aradı ve bir bayanın geleceğini, bayanı Urfa’dan alıp Diyarbakır’a götürmesini istedi, Mehmet de kabul etti. Sonrasında kabul ettiği için eşi Berna ile tartışma yaşadı. Sonra tartışma sonlandı. Biz sohbetimize devam ettik. Sonra birden Mehmet, sırt kısmından benim ona aldığım tabancayı çıkartıp sol eline alarak karşı kanepenin önünde yerde oturan, laptopuna bakan Berna’ya bir el ateş etti. Sonra kızı, ‘Baba ne yapıyorsun?’ dedi. Mehmet bu sefer kızına 1 el ateş etti. Ben de ‘Mehmet abi ne yapıyorsun?’ dedim. Bana ‘Konuşursan seni öldürecekler’ dedi. Sonrasında kendini vurdu.”