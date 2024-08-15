×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Komşuda yangın kontrol altında

Güncelleme Tarihi:

#YUNANİSTAN#Atina#Yangın
Komşuda yangın kontrol altında
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 07:00

YUNANİSTAN’da bir kişinin ölümüne ve büyük maddi hasara neden olan orman yangınları rüzgârın etkisini kaybetmesiyle birlikte kontrol altına alındı. Rüzgârın hız kazanmasının ve sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkmasının beklenmesi nedeniyle bugün de teyakkuz hali devam ediyor.

Haberin Devamı

Yangınlar Atina’nın kuzeydoğusundaki Doğu Attika bölgesinde pazar günü öğle saatlerinde başlamış, yüzlerce itfaiyeci mücadele etmişti. Alevler 30 kilometrelik alana yayılıp, 100 bin dönüm araziyi, 100’den fazla evi, onlarca işyeri ve aracı yaktıktan sonra tamamen söndürüldü. Yangınların nedeninin henüz belirlenmediği bölgeye Türkiye’den iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gitmişti. Öte yandan Yunanistan bu yıl, kayıtların tutulmaya başlandığı 1960’tan beri en sıcak haziran ve temmuz ayını yaşadı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#YUNANİSTAN#Atina#Yangın

BAKMADAN GEÇME!