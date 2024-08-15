Komşuda yangın kontrol altında

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Yangınlar Atina’nın kuzeydoğusundaki Doğu Attika bölgesinde pazar günü öğle saatlerinde başlamış, yüzlerce itfaiyeci mücadele etmişti. Alevler 30 kilometrelik alana yayılıp, 100 bin dönüm araziyi, 100’den fazla evi, onlarca işyeri ve aracı yaktıktan sonra tamamen söndürüldü. Yangınların nedeninin henüz belirlenmediği bölgeye Türkiye’den iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gitmişti. Öte yandan Yunanistan bu yıl, kayıtların tutulmaya başlandığı 1960’tan beri en sıcak haziran ve temmuz ayını yaşadı.