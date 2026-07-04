Komşuda yangın alarmı… Son 24 saatte 60 yangın çıktı

Haberin Devamı

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Oraiokastro'da saat 20.30 sıralarında tarım ve ormanlık alanda çıkan yangına 40 itfaiyeci, 20 araç ve bir yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.

Yangın söndürme çalışmalarına Orta Makedonya Bölge Yönetimi'ne ait su tankerleri ve iş makineleri de destek veriyor.

Sivil Savunma Genel Sekreterliği, cep telefonlarına gönderilen 112 acil uyarı mesajıyla Oraiokastro'ya bağlı Anthupoli yerleşim yeri sakinlerinin bölgeyi terk etmelerini istedi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Yangının çıkış nedeniyle ilgili Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Birimi ekipleri inceleme başlattı.

Ülkede son 24 saatte, 15'i Orta Makedonya bölgesinde olmak üzere 60 orman ve tarım arazisi yangını çıktı.

Gün içinde çıkan yangınların büyük bölümü, hızlı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.