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Komşu tartışması hastanede bitti... Kadın ağır yaralandı

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#Ordu#Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi#Altınordu
Komşu tartışması hastanede bitti... Kadın ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 21:13

Ordu'da komşular arasında çıkan tartışmada doktorun iteklediği kadın, yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

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Olay, Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde saat 06.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk annesi Y.S. (34), aralarında önceden tartışma bulunan komşusuna ait binanın kapısına gitti. İddiaya göre, burada bir süre sözlü tartışma yaşandı. Taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibi doktor Z.K., Y.S. isimli kadını itekledi. Bu esnada dengesini kaybeden Y.S., yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan kadın, ambulans ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"YASAL SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Y.S.'nin kardeşi A.Ö. (29), "Sabah saatlerinde yüksek güvenlikli bir sitede Ordu Devlet Hastanesi'nde çalışan doktor tarafından ablam darp edildi. Ciddi bir hasar aldı, şuan durumu kritik olduğu için gözetim altında tutuluyor. Gözünde 12 dikiş var ve vücudunda kırıklar var. Ciğerlerinde sorunlar var, 2 kolunda hasarlar var. Biz bu işin peşini bırakmak istemiyoruz. Kavga, 2 kadın arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine başlamış. Sonradan da kadının eşi ve çocuğu da dahil olmuş, yasal süreç başlatacağız" dedi.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Ordu#Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi#Altınordu

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