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Komşu kurbanı oldu

#Cinayet#Komşu#Jandarma
Komşu kurbanı oldu

Alican Samur kendisini bir ay önce bıçaklayarak yaralayan komşusu tarafından dün av tüfeğiyle öldürüldü.

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İstanbul Sarıyer’de İsmail Aktaş (62) ile Alican Samur (24), ortak bir avluya bakan müstakil evlerde yaşıyorlardı. İsmail Aktaş bir ay önce aralarında alacak meselesi bulunan Alican Samur’u bıçakladı. Olaydan sonra kayıplara karışan İsmail Aktaş, dün bir kez daha ortaya çıktı. Bu kez elinde av tüfeği vardı. Komşuların anlattıklarına göre, “Yarım kalan işimizi tamamlama vakti geldi” diyen İsmail Aktaş, Alican Samur’u av tüfeğiyle vurarak kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Alican Samur’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri kaçan İsmail Aktaş’ı yakalamak için çalışma başlattı. 

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#Cinayet#Komşu#Jandarma

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