Komşu katliamında yeni gelişme... Katilin ifadesi ortaya çıktı

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Olay, geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelmişti. Gürültü yaptıkları gerekçesiyle komşularıyla tartışan ve pompalı tüfekle 5 kişiyi öldüren Tahsin Ü. (72) tutuklandı. Zanlının ifadesi ortaya çıktı. Komşularının gürültü yaptıklarını ve tüfeği ise yanına uyarmak için aldığını söyleyen zanlı, "Çocuklar salonda top oynuyordu. Kendilerine çok gürültü olduğunu, uyuyamadığımı, sessiz olmalarını söyledim. Hamdi, ses yapılmadığını inkar etmeyerek 'Benim çocuğum top oynamasın mı' diye cevap vererek üzerime yürümeye başladı. Annesi Behiye de üzerime yürümeye başlayınca belimdeki av tüfeğini çıkararak Hamdi'nin göğüs kısmına tek el ateş ettim. Hemen sonrasında bir fişek daha yerleştirerek Behiye Turgut'a ateş ettim” dedi.

Tahsin Ü., evin içinde yaşananları ve çocuklara ateş ettiğini ise hatırlamadığını söyleyerek, “O geceden aklımda kalan Sunay'a, Hamdi'ye ve Behiye'ye bir el ateş ettiğimdir. Evden çıktığımı hatırlıyorum. Evin içerisinde yaşanan diğer hadiseleri hatırlamıyorum" ifadelerine yer verdi.