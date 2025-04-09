Komşu katliamında 8 tutuklama

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Kurşun ve saçmaların isabet ettiği Yaşar Özyurt, Özgür Özyurt, Onur Özyurt, Volkan Yıldız ve Fahri Yıldız hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Silahlı çatışmanın ardından emniyet güçleri 12 kişiyi gözaltına aldı.

8’İ EMNİYETTE 4’Ü HASTANEDE

Hayati tehlikeleri bulunan Samet Yıldız (23), Sabri Tamer (27) Yıldız, F.U.U. (17), hayati tehlikesi bulunmayan Galip Özyurt’un (39) tedavilerine hastanede polis nezaretinde devam ediliyor. Fatih Kurt (17), Nihat Yıldız (39), Nurettin Yıldız (48), Bayram Yıldız (32) ve Bayram Yıldız’ın (45) yanı sıra ismi öğrenilemeyen 3 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Öte yandan firari durumda olan T.Y.’nin (17) yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.