×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Komşu katliamında 8 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Serdivan#Adliye
Komşu katliamında 8 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 07:00

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde geçen pazar günü 01.10 sıralarında komşu iki aile arasında yaşanan tartışma büyüyünce silahlı çatışmaya dönüştü.

Haberin Devamı

Kurşun ve saçmaların isabet ettiği Yaşar Özyurt, Özgür Özyurt, Onur Özyurt, Volkan Yıldız ve Fahri Yıldız hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Silahlı çatışmanın ardından emniyet güçleri 12 kişiyi gözaltına aldı.

8’İ EMNİYETTE 4’Ü HASTANEDE

Hayati tehlikeleri bulunan Samet Yıldız (23), Sabri Tamer (27) Yıldız, F.U.U. (17), hayati tehlikesi bulunmayan Galip Özyurt’un (39) tedavilerine hastanede polis nezaretinde devam ediliyor. Fatih Kurt (17), Nihat Yıldız (39), Nurettin Yıldız (48), Bayram Yıldız (32) ve Bayram Yıldız’ın (45) yanı sıra ismi öğrenilemeyen 3 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Öte yandan firari durumda olan T.Y.’nin (17) yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Serdivan#Adliye

BAKMADAN GEÇME!