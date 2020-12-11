Komşu dehşeti! Top oynayan çocukları pompalıyla kovaladı

İstanbul Esenyurt, Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1343. Sokak’ta bulunan apartmanda yaşayan Mithat B., önceki gün 16.00 sıralarında, dışarıda top oynayan çocukların seslerinden rahatsız oldu. Evinden çıkan Mithat B., çocuklarla tartışmaya başladı. Çocuklara bağırması üzerine o an sokakta bulunan genç bir kız, Mithat B.’yi uyardı. Bunun üzerine Mithat B. kızın üzerine yürürken, başka bir genç adama yumruk attı. Tartışmadan sonra yaşadığı apartmana dönen adam, evinden aldığı pompalı tüfekle tekrar dışarı çıktı.

HAVAYA ATEŞ AÇTI

Yanında getirdiği tüfeği önce sokaktaki çocuklara doğrultan öfkeli adam, havaya bir el ateş edip, sonra apartmana geri döndü. Yaşananları gören sokaktaki vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mithat B.’yi bina içinde yakaladıktan sonra gözaltına aldı. Tüfeğine de el konulan şüpheli ifadesi alınmak üzere Kıraç Polis Merkezi’ne götürüldü.

Sokaktaki çocukların gözleri önünde yaşanan dehşet anları ise çevredeki bir dükkânın güvenlik kamerasına yansıdı.