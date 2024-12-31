Komşu dehşeti... Önce evin girişini yaktı...

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Antalya’da bir apartmanın 4’üncü katında oturan Serhan Kaynar (52), iddiaya göre, daha önce “Bak evine molotofkokteyli atarım, yakarım” diye tehdit ettiği üst komşusu Tezcan K.’nin (36) evinin kapısını, 7 Ekim’de tiner dökerek ateşe verdi. Komşuların müdahalesiyle dairesine kaçan Kaynar, polis tarafından gözaltına alındı. Kaynar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

HER ŞEYİ PLANLAMIŞ

İki ay sonra tahliye olan Serhan Kaynar, 27 Aralık’ta 2 metre uzunluğundaki tahtaya çivilerle elektrikli düzenek hazırlayarak komşusu Tezcan K.’yi evde beklemeye başladı. Tezcan K.’nin eve geliş saatini öğrenmek isteyen Kaynar, apartman yöneticisini arayarak “Üst kattan çok ses geliyor, arayıp uyarır mısınız?” dedi. Yöneticinin aradığı Tezcan K., “Evde değilim, 1 saat kadar sonra evde olacağım, gürültü yapma şansım yok” diyerek telefonu kapattı. Apartman yöneticisi de Kaynar’ı arayarak Tezcan K.’nin evde olmadığını, 1 saat sonra geleceğini söyledi. Saat 22.00 sıralarında gelen Tezcan K. evine çıkarken bir anda kapıyı açan Kaynar, hazırladığı elektrikli düzenekle saldırdı. Tezcan K., düzeneğin çivili kısmının göğsüne temasıyla akıma kapılıp yaralandı. Tezcan K.’nin çığlıkları üzerine komşuları yardımına yetişti. Kaynar ise dairesine kaçtı. Çağrılan polis ekibi, Kaynar’ı gözaltına aldı.

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‘ÖNCEDEN TANIMIYORDUM’

Suçunu itiraf eden Kaynar ifadesinde, “Üst komşumu daha önceden tanımıyordum. 2 ay önce kapısını tinerle yaktıktan sonra polis merkezinde tanıştım. Kendisini öldürmeye karar verdim. Param olmadığı için topladığım kablolarla düzenek kurdum. Kabloları bağladığım tahtanın ucuna çivi çaktım. Diğer ucunu da prize takarak, çivilerin kadına çarpmasıyla öleceğini düşündüm. Binaya girince hazırladığım tahtayı kadının göğüs kısmına vurdum. Bağırınca apartman sakinlerinin beni linç edeceğini düşündüğüm için içeriye girdim ve polisi bekledim” dedi. Adliyeye sevk edilen Kaynar, ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

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‘YALNIZ YAŞAYAN BİR KADIN OLMAMDAN CESARET ALIYOR’

- Alt komşusu Serhan Kaynar tarafından defalarca saldırıya uğradığını belirten Tezcan K., “Adam elektrikli düzenek kurmuş. Oturmuş bunun üstüne çalışmış. 2 metre uzunluğunda kalın bir tahtaya kablolar sarmış. Kaçmasaydım çok tehlikeli sonuçlar olabilirdi. ‘Seni öldüreceğim’ diyerek elindeki düzenekle kalbimi hedef alarak saldırdı. Elektrik çarptığını hissettim. Göğsümün üst kısmında yara oluştu. Bağırarak kaçtım. Sonra KADES uygulamasına bastım, ekipler geldi. Çok rahatsızım ve korkuyorum. Kızım ve yeğenimle yaşıyoruz. Apartman sakinleri olarak şikâyet ettik. Yalnız yaşayan bir kadın olduğum için de gücü bana yetiyor diye rahat rahat saldırıyor” ifadelerini kullandı.