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Komşu değil adetâ bela! Hayatlarını kâbusa çevirdi

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#Antalya#Polis#Komşu
Komşu değil adetâ bela Hayatlarını kâbusa çevirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 15:56

Antalya’da komşularının duvarlarına tehdit içerikli yazılar yazıp, çöp atan ve ateş yakarak kabus yaşatan İran uyruklu kadın ve ev arkadaşı sınır dışı edildi.

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Olay, Alanya ilçesi Oba Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre apartmanda yaşayan İran uyruklu A.Y., komşularına adeta kabus yaşattı. A.Y., komşularının daire duvarlarına çeşitli tehdit sözleri yazdı. Daire kapılarının önünde ateş yakarak çöplerini attı. Apartman sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Görüntülerde kadının yaptıkları saniye saniye kaydedilirken, görenleri hayrete düşürdü. Kapılara çöpler atıp yazılar yazan kadının, ateş yakarak güvenlik kameralarına zarar verdiği görülüyor.

EV ARKADAŞI İLE BİRLİKTE SINIR DIŞI EDİLDİ

Yürütülen soruşturma çerçevesinde A.Y. hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından adli işlemler başlatıldı. Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen A.Y., Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alındı.

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Komşu değil adetâ bela Hayatlarını kâbusa çevirdi

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şüpheli A.Y. ve aynı konutta oturan R.T.’nin yabancı uyruklu oldukları ve ikamet izin sürelerinin dolduğunun anlaşılması üzerine Alanya Göç İdaresi Müdürlüğüne bilgi verilerek, şahısların sınır dışı edilmeleri için işlemler başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Komşu değil adetâ bela Hayatlarını kâbusa çevirdi

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#Antalya#Polis#Komşu

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