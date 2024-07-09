Komşu canice öldürmüştü... Akıl sağlığı yerinde çıktı

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Olay, 14 Ekim 2022'de Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanda yönetici olan Mehmet Çatbaş ile karşı komşuları arasında, binadaki bir kapının kırılması nedeniyle husumet oluştu. Çatbaş’ın eşi Nazan Çatbaş, asansörden inip binanın önüne çıktığında, karşı komşularının oğlu Mustafa Kayaķıran ile karşılaştı. 2 çocuk annesi Çatbaş, Kayakıran'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Çağrılan ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çatbaş, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mustafa Kayakıran ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Mustafa Kayakıran hakkında, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayaķıran’ın tutuklu yargılandığı davada, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor gelmesinin ardından savcı mütalaasını açıkladı. Duruşma savcısı sanık Kayakıran’ın, ‘Canavarca hisle kadını kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırmasını istedi.

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‘YENİDEN AKIL SAGLIĞI RAPORU İSTEDİ’

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına sanık Mustafa Kayakıran SEGBİS aracılığı ile katıldı. Nazan Çatbaş'ın şikayetçi yakınları ile avukatları ise salonda hazır bulundu. Olayı hatırlamadığını belirten Kayakıran, “Olay esnasında kendimde değildim. Çocuklara karşı eylemim olmadı. Yeniden akıl sağlığı raporu alınmasını ve beraatimi istiyorum” dedi. Çatbaş'ın yakınları ise sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.