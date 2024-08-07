Komşu çilesi adliyelik oldu

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İstanbul Emirgan’da yaşayan stil danışmanı ve moda editörü Burcu Batur ile komşusu S.K. ve kızı A.K. arasında iddiaya göre evin yanındaki ağaç yüzünden anlaşmazlık yaşandı. Burcu Batur’a husumet besleyen anne ile kızı, sürekli olarak komşusunun evini gözetlemeye başladı, fotoğraflarını izinsiz şekilde çekti. Batur, evinin önünde arabasını park yerinden çıkardığı sırada komşuları, arabalarını Batur’un üzerine sürdü. Şiddetin dozunu daha da arttıran anne ile kızı, 27 Haziran 2024’te kendilerine ait köpeklerini 2 kez Batur’un üzerine saldırtarak büyük bir hayati tehlike yaşamasına neden oldu. Batur köpeklerin saldırılarına karşı hayatını kurtarmaya çalışırken, anne ve kızı hiçbir şey yapmadan bekledi.

‘KÖPEĞİ SİLAH OLARAK KULLANDILAR’

Batur’un avukatı tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde özetle şunlara yer verildi: “Müvekkilimiz bu maruz kaldığı hayata kast niteliğindeki saldırı nedeniyle psikolojik olarak oldukça etkilenmiştir. Söz konusu bu saldırı nedeniyle kendisinde köpek fobisi oluşmuştur. Müvekkilimiz, evinin önünde ve gece vakti adeta hayatına kastedecek bir saldırıya maruz bırakılmıştır. Anne ve kızı bu saldırgan köpekleri müvekkilimize adeta bir silah olarak kullanmıştır. Batur maruz kaldığı saldırılar nedeniyle korku içerisinde bulunmakta, evine her giriş çıkışta huzursuzluk ve endişeye kapılmaktadır. Batur’un psikolojik sağlığının muhafazası ve fiziksel bütünlüğünün güvence altına alınabilmesi amacıyla komşuları hakkında soruşturma başlatılarak haklarında dava açılmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz.”