×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kompresörlü sözde şaka çocuğu hayattan kopardı

Güncelleme Tarihi:

#Çocuk Ölümü#Cinayet#Şanlıurfa
Kompresörlü sözde şaka çocuğu hayattan kopardı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 10:19

Şanlıurfa'da makatına sözde şaka amacıyla kompresörle basınçlı hava verilen 15 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, geçen hafta Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre, H.A. isimli şahıs, aynı iş yerinde çırak olan Muhammed K.'nin makatına sözde şaka maksadıyla kompresörle basınçlı hava bastı.

Kompresörlü sözde şaka çocuğu hayattan kopardı

SÖZDE ŞAKAYI YAPAN TUTUKLANDI

Olayda iç organları zarar gören çocuk, ilk önce Bozova Devlet Hastanesine, oradan da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. H.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kompresörlü sözde şaka çocuğu hayattan kopardı

Yoğun bakıma alınan çocuk, bu sabah hayatını kaybetti. Cenaze, yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin bugün öğle vakti Bozova ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Haberin Devamı

Kompresörlü sözde şaka çocuğu hayattan kopardı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çocuk Ölümü#Cinayet#Şanlıurfa

BAKMADAN GEÇME!