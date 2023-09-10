×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Komplo teorileri sürüyor: Prigojin ölmedi gizli anlaşma yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Prigojin#Moskova#Rusya
Komplo teorileri sürüyor: Prigojin ölmedi gizli anlaşma yaptı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 07:00

Haziran ayında Kremlin’e yönelik darbe girişimi affedilen ve geçen ay şüpheli bir uçak kazasında öldüğü açıklanan paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin’in hayatta olduğu ve Rus yetkililerle gizli bir anlaşma yaptığı öne sürüldü.

Haberin Devamı

Esrarengiz kazanın ardında Kremlin’in olduğuna dair komplo teorileri sürüp giderken Rus askeri analist Dr Valery Solovey yeni bir iddia ortaya attı.

‘VENEZUELA’DA YAŞIYOR’

Moskova’nın ajan ve diplomat yetiştiren prestijli okulu, Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde (MGIMO) eski bir profesör olan Solovey, kazada ölenin Prigojin’in dublörü olduğunu iddia ediyor. Rusya Devlet Başkanı’nın ölümcül bir hastalığı olduğu iddiaları ile gündeme gelen ancak buna yönelik bir kanıt sunamayan Solovey’e göre Wagner Lideri şu anda Venezuela’nın Margarita adasında saklanıyor ve sağlık durumu iyi. Batı medyasının ‘fantastik’ olarak değerlendirdiği teoriye göre, Rus yetkililer ve Prigojin kritik bir durumda işbirliği konusunda anlaştılar. Solovey iddialarına kanıt sunamasa da Batı basınının ilgisini çekmeyi başarmışa benziyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Prigojin#Moskova#Rusya

BAKMADAN GEÇME!