Komplo teorileri sürüyor: Prigojin ölmedi gizli anlaşma yaptı

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Esrarengiz kazanın ardında Kremlin’in olduğuna dair komplo teorileri sürüp giderken Rus askeri analist Dr Valery Solovey yeni bir iddia ortaya attı.

‘VENEZUELA’DA YAŞIYOR’

Moskova’nın ajan ve diplomat yetiştiren prestijli okulu, Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde (MGIMO) eski bir profesör olan Solovey, kazada ölenin Prigojin’in dublörü olduğunu iddia ediyor. Rusya Devlet Başkanı’nın ölümcül bir hastalığı olduğu iddiaları ile gündeme gelen ancak buna yönelik bir kanıt sunamayan Solovey’e göre Wagner Lideri şu anda Venezuela’nın Margarita adasında saklanıyor ve sağlık durumu iyi. Batı medyasının ‘fantastik’ olarak değerlendirdiği teoriye göre, Rus yetkililer ve Prigojin kritik bir durumda işbirliği konusunda anlaştılar. Solovey iddialarına kanıt sunamasa da Batı basınının ilgisini çekmeyi başarmışa benziyor.