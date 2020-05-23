Kompleks ne demek? Kompleks nedir? Kompleks TDK kelime anlamı

Kompleks kelimesi aslına bakılırsa en fazla anlamı bulunan sözcüklerden biri olarak öne çıkmaktadır. O yüzden TDK açısından ele alındığı zaman tek bir anlam ile ifade etmek mümkün değildir.

Kompleks Ne Demek?

Türk Dil Kurumu'na bağlı olarak kompleks kelimesi birçok farklı anlam ifade etmektedir. Bu sözcüğün değişik anlamlarını öğrenebilir ve amaca uygun yerlerde kullanabilirsiniz.

- Karmaşık,

- Vitamin ya da proteinlerin oluşturduğu bileşik,

- Karmaşıklık, karmaşa,

- Sanayiler için tesis bütünlüğü,

- Ruhsal açıdan yaşanan karmaşa,

Bu şekilde farklı anlamları ile beraber gündelik hayatta kullanabilirsiniz.

Kompleks Nedir?

Hayatın farklı bölümlerinde her ne kadar kompleks kelimesi değişik anlamları üzerinden değerlendirilse bile, özellikle belli başlı bir anlamı gündelik yaşamda çok sık kullanılıyor. Buna ise Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında, ‘karmaşa ya da karmaşık’ biçiminde ifade etmek mümkün. Halk arasında aynı zamanda alınganlık gibi benzer bir anlam üzerinden de ele alınmaktadır.

‘’Esma gibi şahsiyet sahibi bir genç kızı kompleks sahibi etmişlerdi.’’ A. Kulin

Bu şekilde amaca uygun olarak birçok değişik anlamı ile beraber kompleks kelimesini kullanabilirsiniz. Tek başına ya da cümle içerisinde değerlendirmek mümkündür.