Komisyonun finali İmralı’da

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün kritik bir toplantı yaparak İmralı’ya gidip gitmemeyi oyladı. Partilerin verdiği bilgiye göre komisyon, beşte üç nitelikli çoğunluk olan 31 oyun üstünde 32 “kabul”le karar aldı. Bir üyesi yurt dışında olan AK Parti (22), DEM Parti (5), MHP (4), EMEP ve TİP temsilcileri “evet” oyu kullandı. CHP’li 11 üye ile Yeniden Refah Partili üye toplantıya katılmadı. Toplantıda 2 üyesi olan Yeni Yol grubu ise çekimser kaldı. DSP, DP ve HÜDA-PAR’lı üyeler de oylarını “ret” olarak açıklamıştı. Meclis kararıyla oluşturulacak heyetin en kısa zamanda adaya gitmesi planlandı.

KOSTER DEĞİL HELİKOPTERLE

DEM Parti’nin İmralı Heyeti’nde olduğu gibi alt komisyonun adaya ulaşımının helikopterle sağlanacağı belirtildi. Heyette MHP’den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, DEM Parti’den Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit’in bulunacağı açıklandı. AK Parti de Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın ismini bildirdi. Yeni Yol grubu da kararını bugün açıklayacak.

AÇIK TARTIŞMA KAPALI OYLAMA

Komisyon üç haftadan beri gündemde olan İmralı ziyaretini görüşmek üzere dün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Tören Salonunda toplanırken Kurtulmuş, gündemin önemi nedeniyle Mermerli Salonda partilerin koordinatör grup başkanvekilleriyle ön görüşme yaptı. Meclis Başkanı, İmralı’ya ziyaretin değerlendirileceği toplantıda aynı zamanda daha önce “gizli” nitelikte yapılan ve bakanlar ile MİT Başkanı’nın katıldığı 17’nci toplantıdaki konuların da değerlendirileceğini vurguladı. Kurtulmuş, “Bundan sonraki sürece ilişkin bazı konular açık bir şekilde burada net şekilde konuşulabilmeli. Özellikle 17’nci toplantıdaki bilgilerin fevkalade ciddi notlar olarak önümüzde durduğunu biliyoruz. Hem bakanlar hem MİT Başkanımızın sahadaki gelişmelere ilişkin verdikleri örnekler, yaptıkları açıklamaların bizim için oldukça önemli olduğunun altını çizmek istiyorum” dedi.

CHP’Lİ ÜYELER ÇIKTI

Kurtulmuş’un teklifiyle toplantının kapalı yapılması görüşüldü. CHP ve Yeni Yol grupları ile TİP, EMEP, DSP, HÜDA-PAR ve DP’li üyeler, kapalı toplantı talebine itiraz etti. Yapılan oylamada AK Parti, MHP ve DEM Partili üyelerin oylarıyla kapalı oturuma geçildi. Gizli görüşme kararı üzerine CHP’li üyeler toplantıyı terk etti. Komisyon üyesi ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, boykotlarının bu toplantıya özgü olduğunu, komisyonda kalmaya devam edeceklerini, ancak İmralı Adası’na gidecek alt komisyona üye vermeyeceklerini açıkladı.

KURTULMUŞ: SON DÜZLÜKTEYİZ

Meclis Başkanı Kurtulmuş da şimdiye kadarki çalışmaların büyük olgunlukla yürütülmesine destek oldukları için üyelere teşekkür etti. Kurtulmuş, “Bu komisyon, tarihi bir çağrının, tarihi bir sorumluluğun gereği olarak ortaya çıkmış bir komisyondur. Tarihi sorumluluk ancak çoğulculuk anlayışı içerisinde gerçekleştirilebilir. Bu çalışmaların muradı nedir? Son derece sağlam, milli dayanışmayı, kardeşliği ve demokrasiyi güçlendirecek fevkalade sağlam bir raporu ortaya koymak. Bu komisyonun önümüzdeki son düzlükte gerçekleştireceği en önemli görevlerden birisi budur” dedi.

HIZLI TAKVİM

Toplantının ardından Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da, “Üye tam sayısının 5’te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza infaz Kurumu’na gidilmesini kararlaştırmıştır” denildi. Partilerden İmralı ziyareti için en geç bu sabah ve nihai raporun hazırlanması için de görüşlerini 28 Kasım’a kadar bildirmeleri istendi.

CHP’NİN GEREKÇESİ

CHP’li Murat Emir, İmralı’ya gitmeme gerekçelerini anlatırken, “Geldiğimiz aşamada milli iradeye ipotek koyan kayyım uygulamaları sürmekte. Siyasi davalarla demokrasinin önü tıkanmıştır. İç barış sağlamak gerekirken tüm meselenin İmralı’ya gidilip gidilmemeye sıkıştırılmasına milletimizin rızası yoktur. Herkese hatırlatmak isteriz ki CHP bugün bir kapatma davasıyla karşı karşıyadır. Seçilmiş belediye başkanlarımız hapistedir; çocuklarına ve ailelerine zulmedilmektedir. Ancak partimiz her şeye rağmen demokrasi ve çözüm umuduyla bu komisyonda kalmaya devam etmektedir” dedi.

GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANTI TALEBİ

Toplantının basına açık bölümünde CHP, Yeni Yol, DSP, HÜDA-PAR ve DP’li üyeler, İmralı Cezaevi ile TBMM arasında SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) benzeri teknolojik bir yöntemle görüntülü bağlantı kurularak Abdullah Öcalan’ın dinlenmesini önerdi. CHP Grup Başkanvekili Emir, “Adaya sadece 5 milletvekilinin gitmesi yerine teknolojik imkanlardan yararlanarak daha kolay, daha katılımcı ve daha tartışmasız bir sürecin yürütülmesi mümkündür. Bu olanakların değerlendirilmesi kıymetli olur. Muhataplarımızın bu konuyu değerlendirmeleri halinde elbette ki biz de yeni değerlendirmeleri yaparız. Komisyon heyetine partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz” dedi.

Komisyon üyeleri dün Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanarak oylama yaptı.

SİLİVRİ’YE GİDİLİYORSA İMRALI’YA DA GİDİLİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Gazeteci Ceyhun Bozkurt, görüşmeye dair notlarını paylaştı. Bozkurt’un aktardığına göre “Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir” diyen Bahçeli, şunları söyledi: “Gelinen aşama olumludur. Şimdi tartışma İmralı’ya gidilmesi meselesi. Bu meselenin önemli muhataplarından biri Abdullah Öcalan’dır. Onun da dinlenmesi zorunludur. Böylece hedefimize yönelik önemli bir eşik aşılacaktır.

Şimdiye kadar Öcalan’ın açıklaması, PKK’nın feshedilmesi, silahların yakılması gibi önemli eşikler aşıldı. Geçmişte Öcalan’a teröristbaşı, bebek katili, elebaşı gibi ifadeler kullandık. Ama gelinen noktada artık Türkiye’nin terörün tamamen hayatımızdan çıkması söz konusu. Öcalan’ın kuruluş sürecinden bu yana örgüt üzerindeki etkisini biliyoruz. Bu nedenle de kurucu önder ifadesini kullandım. Kullanıyorum.

İmralı’ya gidişi savunmamı eleştiriyorlar. Silivri’ye gidişle İmralı Cezaevi’ne gidiş arasında ne fark var? Yok. Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir. Bu mesele emperyalist-siyonist saldırgan politikalardan bağımsız düşünülemez. Terör gündemden çıktığında Türkiye temel sorunlarına yönelecektir.”