Komisyonun adı tamam… Toplumsal Bütünleşmeyi İzleme Komisyonu

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzleme Komisyonu’nun yapısı ve çalışma ilkeleriyle ilgili görüşlerini almak amacıyla dün AK Parti ile DEM Parti gruplarını ziyaret etti. AK Parti’de Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Muhammet Emin Akbaşoğlu ile bir araya gelen Kurtulmuş, DEM Parti’de ise Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ile görüştü. Edinilen bilgiye göre DEM Parti yönetimi, İzleme Komisyonu’nun geniş kapsamlı bir görev-yetki tanımıyla etkin bir mekanizma olarak çalışmasını, izlemenin ötesinde süreçteki tıkanıklıkları giderecek kararlar almasını ve demokratikleşme adımlarıyla ilgili yasa teklifleri hazırlamasını istedi.

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17 ÜYELİ OLABİLİR

Kurtulmuş’un partilerde yaptığı ön değerlendirmeye göre komisyonun 17 üyeden oluşabileceği ve Meclis’te grubu olan partilerden sandalye oranlarına göre üye isteneceği belirtildi. TBMM’deki ihtisas komisyonlarından farklı bir yapıda olacak kurulun kendi çalışma ilkelerini belirlemesi ve daha çok terör örgütünün tasfiye aşamalarına ilişkin gözlem-denetime odaklanması bekleniyor.

ADINI YASADAN ALDI

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Güler, kurulacak komisyona ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğunu vurguladı. Komisyonun ismine ilişkin soru üzerine Güler, “Kanunun adı, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun. İzleme komisyonun adı da Kanunla beraber yer alacaktır. TBMM nezdinde, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair İzleme Komisyonu’dur. Biz fikirlerimizi beyan ettik. Diğer parti grupları da beyan edecektir, ondan sonra ortaya bir tablo ortaya çıkacaktır” dedi.

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KURTULMUŞ DEM GRUBUNU ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye kapsamında Meclis’te kurulacak izleme komisyonu hakkında görüşmek üzere DEM Parti grubunu ziyaret etti. Kurtulmuş, daha sonra AK Parti grubuna bir ziyarette bulundu. Siyasi parti turuna çıkan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Yol grubunu ziyaret etmişti. (Günsu ÖZMEN / ANKARA)