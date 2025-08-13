Komisyondan ‘yol haritası’

Haberin Devamı

Mevcudu 51 üyeye çıkan komisyon dün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında üçüncü toplantısını TBMM Tören Salonu’nda yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen toplantıda gazeteciler yine özel akreditasyonla alınırken, garsonlar dahil görevli Meclis çalışanları da güne özgü çıkarılan kartlarla salonda görev yaptı. İlk toplantılardaki uzlaşmaya ve üyelerin yapıcı yaklaşımına teşekkür eden Kurtulmuş, “Türkiye’nin tarihi dönemecinde demokratikleşmeyle ilgili adımların konuşulması da hiç şüphesiz komisyonumuzun en önemli meselesidir. Millet iradesi adına faaliyet gösteren bu komisyon kendi gündemine hâkimdir ve aldığı kararlarla yoluna devam etmektedir” dedi.

İÇERİKLER PAYLAŞILSIN

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, ilk toplantıda komisyonun adı ve nitelikli çoğunlukla ilgili farklı görüşleri olduğunu ancak Başkan “Kabul etmeyenler” diye sormadığından bunları kayda geçiremediklerini belirtti. EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da kapalı toplantıların içeriklerinin de uygun biçimde kamuoyuyla paylaşılmasını istedi. Bunun üzerine ilk toplantının tutanaklarını getirten Kurtulmuş, oylamada “Kabul etmeyenler” diye sorduğunu vurguladı.

MUHALEFET AYRIMI YOK

Kurtulmuş, “Bu fikrinizden vazgeçtiyseniz şerh koyabilirsiniz. Bir şeyi peşinen en baştan söylemek isterim: Burada iktidar-muhalefet meselesini bir kenara bırakmak lazım. Kendinizi iktidar olarak görün. Bu komisyonda yapmak istediğimiz şey, iktidar ve muhalefet partileri ayrımı gözetmeksizin bütün seslerin burada olduğunu göstermek” görüşünü dile getirdi.

Gelecek hafta yapılacak toplantılarda şehit yakınları ve gazileri temsil eden sivil toplum temsilcileri dinlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da komisyona bilgi verecek.

KİM NE DEDİ

AK PARTİ: EMPATİ YAPIYORUZ

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, komisyonun anayasa yapım komisyonu olmadığını yineleyerek şunları söyledi: “Burada ortaklaşarak bir yol haritası belirlemek istiyoruz. Bu ülkede kendisini öteki olarak hisseden her kim varsa onunla empati yapmaya, bugüne kadar olduğu gibi meseleleri çözme iradesinde olacağız. Malazgirt bu toprakların kapısı, Çanakkale de bu toprakların çatısıdır, hep öyle kalacaktır. Terör örgütünün silah bırakmayla yetinmeyip, bütün illegal yapıların tamamen ortadan kaldırılması zorunludur.”

CHP’DEN 29 MADDELİK ÖNERİ

Yol haritasıyla ilgili beklentilerini anlatan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin 29 maddelik demokratikleşme paketi önerisini sundu. Emir, “Kürt sorununun çözümü için demokratik siyaset” başlıklı önerisinde “Demokratik siyasal zeminin güvence altına alınarak gerekli adımların atılması çözüm için elzemdir” dedi. İmamoğlu soruşturması dahil güncel davalarda yargı bağımsızlığının sağlanması gerektiğini söyleyen Emir, muhalif tutukluların tahliyesi gibi talepleri sıraladı.

MHP’DEN İNFAZ KANUNU ÇIKIŞI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da cezaevlerinde hükümlü-tutuklu sayısının 420 bin kişi olduğunu, bunlardan 45 bine yakınının çelişkili infaz uygulamasıyla tutulduğunu söyledi: "Öncelikle bir infaz kanunu yapmalıyız. Bu infaz kanunu da adli mahkûm-siyasi mahkûm ayrımı yapılmadan yapılmalıdır.”

DEM: BAŞKA LİMAN YOK

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit de “Tarihi bir eşikteyiz. Kürt sorununun demokratik çözümüne inanıyoruz, Türkiye halklarının ferasetine, barışa inancına inanıyoruz. Başka gidilecek yer yok, varılacak liman yok. Bu Meclis en uç görüşleri dinleyecek ferasette, yaklaşımda olmalıdır” dedi.