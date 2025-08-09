Komisyondan ikinci toplantı... 10 yıllık sır

Haberin Devamı

Terörsüz Türkiye sürecinin siyasi ayağını kuran komisyon dün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplandı. Komisyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, üst düzey bürokratlarıyla birlikte katıldı. En az 5 yıl basın kartı sahibi Parlamento Muhabirleri arasından bir gün önce akredite olan gazeteciler, toplantıya özel basılan kartlar verilerek salona alındı. Böylece toplantıyı izlemekle görevli her haberciye, komisyon tüzüğüne ve gizlilik ilkelerine dönük özel sorumluluk yüklendi.

TERÖRSÜZ DÖNEMİN HAZIRLIĞI

Toplantının açılışında konuşan Kurtulmuş, Güler, Yerlikaya ve Kalın’ın süreçte gelinen noktayı komisyon üyeleriyle paylaşacaklarını, özellikle güvenlik ve istihbarat açısından önemli gördükleri konuları anlatacaklarını vurguladı. Meclis Başkanı, “Süreci başından beri dikkatle yürüten, devlet adına bu adımları takip eden, Türkiye’nin terörle mücadelesini ve bundan sonraki terörsüz döneme ilişkin güvenlik için neler yapılabileceğini ciddi biçimde planlayan arkadaşlarımız” dedi.

HİÇBİR ŞEKİLDE AÇIKLANMAYACAK

“Toplantının niteliği gereği tabii ki kapalı oturum olması elzemdir” diyen Kurtulmuş, daha sonra görüşmenin gizli yapılmasını oya sundu. Partilerin oy birliğiyle kapalı oturum kabul edildi. “Kapalılıktan kasıt şudur” diyen Kurtulmuş, şunları söyledi: “Buradaki konuşmalar tam tutanak altına alınacak, ama asla yayınlanmayacaktır. Yani komisyon üyeleri dahil hiç kimseye 10 yıl süreyle bu tutanaklar verilmeyecektir ve bu toplantıda konuşulan hiçbir konu hiçbir şekilde dışarıda mevzubahis edilmeyecektir. Bu işin selameti ve işin hassasiyeti bakımından önemlidir.”

İLK DÜĞME DOĞRU İLİKLENDİ

Meclis Başkanı, ilk toplantı ve sonrasındaki tartışmaları da şöyle değerlendirdi: “Hakikaten bu komisyonumuz tarihi bir adımdır. Büyük bir fırsatın değerlendirilebilmesi ve Türkiye’de artık terör örgütünün kendisini feshetmesiyle birlikte bir daha silahın, bir daha kavganın, bir daha çatışmanın konuşulmadığı, barışın, kardeşliğin, esenliğin konuşulduğu bir ortamın tesis edilebilmesi için komisyonumuza tarihi görev düşüyor. İlk toplantıda her arkadaşımız fikirlerini son derece nezih bir üslupla dile getirdi. Tabiri caizse ilk düğme doğru iliklenmiştir hem müzakerede hem de burada alınacak kararların uygulanması bakımından ortaya konulan ittifak ruhunun önemli olduğu kanaatindeyim. Bu tarihi fırsatın değerlendirilebilmesi için adımlarımızı çok dikkatli atmak mecburiyetindeyiz. Yeri gelecek çok açık ve çok sert tartışmaların yaşandığı oturumlar olacak, ama bunların hepsi Türkiye’nin milli birliğinin, dayanışmasının artırılması için hepimizin ortak niyetlerinin bir sonucu olacaktır. Bu komisyonun vücuda gelmesinin ana sebebi, İmralı’dan yapılan açıklama sonrasında örgütün silah bırakmayı kabul ettiğini, kendini feshettiğini deklare etmesi ve bu süreçle birlikte ortaya çıkacak olan birtakım yasal düzenlemelerin nasıl yapılacağına ilişkin Meclis’in de sürece vaziyet etmesi.”



Yaklaşık 5.5 saat süren toplantının ardından Meclis Başkanlığı’nca genel bir bilgilendirme yapıldı. Komisyonun salı günkü toplantısında, üyelerden çalışma içeriğine yönelik önerileri alınacak.

MSB’DE 3’LÜ ZİRVE

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Meclis’teki Süreç Komisyonu toplantısında yapacakları bilgilendirmeden önce Milli Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldiler.

CHP: KOMİSYONDA OLMAMIZ ÖNEMLİ

Komisyon üyesi CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, toplantıdan önce yaptığı açıklamada, “Bize gelen yazı bakanlıkların ve MİT’in sunum yapacağı şeklindeydi. Dolayısıyla kapalı oturum yapılması ve olağanın daha üstünde güvenlik tedbirleri alınması son derece doğal” dedi. CHP’nin “üye tam sayısının” 51 olduğuna dair ısrarları üzerine İYİ Parti’ye düşen 3 üyeliğin partilere dağıtılması bekleniyor. CHP’li Emir, ilave üyelik için Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın adını bildireceklerini açıkladı.