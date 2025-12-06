Komisyonda yol haritası: Dönenlere tek tek karar

Haberin Devamı

Partilerin önerilerini sunmasıyla, silah bırakan PKK’lıların “eve dönüş” ve “toplumsal uyum” şartlarına ilişkin yol haritası da çıkmaya başladı. Cumhur İttifakı’nın önerilerine göre yetkili devlet kurumlarınca “örgütün fiili varlığının sona erdiği” rapor edildikten sonra PKK üyelerinden her birinin dosyaları mahkemelerde ayrı ayrı karara bağlanacak. Süreçte genel veya özel af düşünülmüyor.

Süreç komisyonunun nihai raporuna girmek üzere AK Partili üyelerce 9 bölüm halinde 50 sayfalık; MHP’li üyelerce de “siyasi ve hukuki” bölümler halinde 116 sayfalık teklifler hazırlandı.

KAYYUMA GEREK KALMAZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, “terör örgütünün kendi varlığına son verdiği devletin ilgili birimlerince somut delillerle tescil edilip, ‘Bundan sonrasında terör örgütü yoktur, gerekli kanuni düzenlemeler yapılabilir’ demesi halinde” mevzuatın gündeme geleceğini vurguladı. Şen, “Süreçler demokratikleşme adımlarının daha da ileriye götürülmesi şeklinde devam ettirilmelidir. Önerilerimiz, Seçim Kanunu’nun, Siyasi Partiler Kanunu’nun, yerel yönetimler kanununun ve ilgili idari mekanizmaların daha da fazla demokratikleştirilmeleridir. Misal, terör bitmiştir, terör örgütü varlığına son vermiştir ve dolayısıyla o sebeple bir belediyeye, bir yerel yönetime kayyum atanmışsa artık uygulamanın düşmesi gerekir” dedi.

TOPLUMSAL UYUM PROGRAMI

Komisyon üyesi AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler “Özellikle çocuklara ergenlere ilişkin yapılacak çalışmaların komisyonun öneri paketi içinde olması önemli. Diğer taraftan, topluma entegrasyon, silah bırakan kesimlerde entegrasyon, meslek edinme, psikolojik sağlamlık, aile birleşimi gibi çeşitli başlıklar var. Temel olarak radikalleşmeye izin vermeyecek, şiddete izin vermeyecek ölçüde yeni ve sosyal ağlar kurma noktasında çaba sarf etmeliyiz” dedi.

HANGİ AŞAMADA YASA ÇIKAR?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da, “Yasal düzenlemelerin yapılması için sahadaki durumun yani silahların teslim edilmesi, imha edilmesi, örgüt yapısının ve bağlı kuruluşların hangi nam adı altında olursa olsun tamamının dağıtılması, devletin emniyet güçleri tarafından bu hususun tespit edilmesi ve bu tespitlere binaen örgütün fiilî varlığının sona erdiğinin resmi merciler tarafından ilan edilmesinden sonra demokrasimizin önünde ne kadar engel varsa el birliğiyle çözelim” dedi.

PLANLANAN ADIMLAR

Terör örgütünün varlığı bütün bileşenleriyle sona erdiğinde planlanan adımlar şöyle:

◊ (Yurtdışında olanlar için) Örgüt üyeliği bir suç: Örgüt kendini feshettiyse suç ortadan kalkar. Yardım ve yataklık yapmıştır, örgüt üyesi değildir; örgüt kendini feshettiyse yardım ve yataklıktan suçlamalar düşer.

◊ (Yurtiçinde yargılananlar) Hüküm giymişlerde bu suçlar (üyelik, yardım yataklık) düşer. Yardım ve yataklıktan ya da üyelikten yargılanma süreci devam ediyorsa yargılama düşer. Bu dosyalarda “Beş yıllık adli takip olması şartı” uygulanır.

◊ Örgüte üyeliğin dışında terör faaliyetlerine bulaşmış (eylemi olan) kişilerden yurtdışında olanlara; Türkiye’de bulunmaları halinde içeridekiler gibi Türk Ceza Kanunu uygulanır, ancak örgütün varlığına son vermesi sebebiyle kamu vicdanını incitmeyecek cezai indirimler olur.

◊ Yargı kararlarından sonra: Topluma kazandırma, demokratikleşme süreçleri, kişilerin rehabilitasyonu, iş, mesleki eğitim, psikolojik destek; gençler, kadınlar, aileler için toplumsal destek projeleri devlet desteğiyle yürütülür. Sivil toplum kuruluşları da devreye alınır.