Komisyonda ‘yeni nesil’ tartışması

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Bir rapor hazırladıklarına değinen Ruşen, “Bunu elimde görmüş olduğunuz ürün şeklinde tüm masalarınıza dağıttık. Sayın Başkanım, size de renkli çıktısını koyduk, kuşe kâğıtta en iyisini sizin masaya koyduk Başkanım. Kendi elceğizlerimle koydum Sayın Başkan” dedi.

HEM KİBAR HEM SAYGILI OLSUNLAR

DEM Partili Beritan Güneş Altın da Ruşen’e “Bunu bir de bize söylüyorsunuz” tepkisini gösterdi. Ruşen’in “Biz, kibar ve nazik bir nesil yetiştirmekten artık uzaklaşmalıyız. Malumunuz, Balkanların naif insanları sebebiyle koskoca Balkanları kaybetmişiz. Konya’da bozkır çeteleri ta Afyon’da, Çay’da işgalci Yunanları haklamış” önerisi de tepkilere neden oldu. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, “Biz hem kibar hem nazik hem de saygılı, sevgili, başarılı, yetenekli çocuklar yetiştirmek zorundayız” karşılığını verdi.