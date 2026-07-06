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Komisyonda ‘yeni nesil’ tartışması

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#TBMM#DEM Parti#Beritan Güneş Altın
Komisyonda ‘yeni nesil’ tartışması
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 07:00

TBMM Okullarda Şiddeti Araştırma Komisyonu’nun dinlediği Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Konya Şube Başkan Yardımcısı Avukat Fatih Ruşen, sunumundaki çıkışları ile dikkat çekti.

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Bir rapor hazırladıklarına değinen Ruşen, “Bunu elimde görmüş olduğunuz ürün şeklinde tüm masalarınıza dağıttık. Sayın Başkanım, size de renkli çıktısını koyduk, kuşe kâğıtta en iyisini sizin masaya koyduk Başkanım. Kendi elceğizlerimle koydum Sayın Başkan” dedi.

HEM KİBAR HEM SAYGILI OLSUNLAR

DEM Partili Beritan Güneş Altın da Ruşen’e “Bunu bir de bize söylüyorsunuz” tepkisini gösterdi. Ruşen’in “Biz, kibar ve nazik bir nesil yetiştirmekten artık uzaklaşmalıyız. Malumunuz, Balkanların naif insanları sebebiyle koskoca Balkanları kaybetmişiz. Konya’da bozkır çeteleri ta Afyon’da, Çay’da işgalci Yunanları haklamış” önerisi de tepkilere neden oldu. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, “Biz hem kibar hem nazik hem de saygılı, sevgili, başarılı, yetenekli çocuklar yetiştirmek zorundayız” karşılığını verdi.

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#TBMM#DEM Parti#Beritan Güneş Altın

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