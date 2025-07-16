Komisyonda son aşama

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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun üye dağılımını belirleyerek partilere çağrıda bulunacak. 30-35 üyeden oluşması öngörülen komisyonda partilerin Meclis’teki temsilci gücüne göre “oransal” dağılım yapılması bekleniyor. Bu durumda AK Parti ve CHP, komisyonda yarıdan fazla üyeye sahip olacak. DEM Parti’nin de katılımıyla bu üç partinin komisyonda “nitelikli çoğunluk” sağlaması bekleniyor.

ÖNCELİK YOL HARİTASI

Yasa ve Meclis İçtüzüğü’ne dayanmadığından komisyondaki kararlar ilk aşamada resmi sonuç doğurmayacak. Cumhur İttifakı da komisyonun öncelikle yol haritası oluşturmasını ve sürecin kamuoyuna anlatılmasında rol almasını hedefliyor. Komisyon, çalışma yöntemi ve ilkeleriyle ilgili ilk toplantıda kararlar alacak. Mevzuat değişikliği içeren infaz ve af gibi önemli konularda “nitelikli çoğunlukla” karar alınması, dinlenecek kişiler, ziyaret programları gibi konularda ise basit çoğunluğun yeterli sayılması bekleniyor.

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Gözden Kaçmasın Terörsüz Türkiye’de yol haritası şekilleniyor Haberi görüntüle

TUNÇ: IŞIK TUTACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün Meclis’te konuyla ilgili soru üzerine, “Meclis’in alacağı kararlar bizim çalışmamıza ışık tutacak. ‘Gelecekte şunlar şunlar yapılacak’ şeklinde bir sıralama doğru olmaz. Bunlar TBMM’de konuşulacak, tartışılacak. Milletimiz için gerekli olanlar yapılır” dedi.

YENİ PARTİ TURU

DEM Parti İmralı Heyeti de PKK’nın silahları yakmasının ardından yeni liderler turunu bu hafta tamamlayacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile geçen hafta ertelenen görüşme bugün yapılıyor. Heyet bugün ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Heyet yarın da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek.