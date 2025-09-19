Komisyonda sıcak gün

Haberin Devamı

MECLİS Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında dün 11’inci toplantısını yapan komisyonda, Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) Başkanı Özlem Külahcı Tanaman, Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜSİFED) Başkanı Devrim Türk, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan, Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği Başkanı Murat Sarı, Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu temsilcisi Abdullah Sağır, İslam Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) Başkan Yardımcısı Beşir Şimşek, Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi sürece ilişkin görüşlerini anlattılar. Bölgeden temsilcilerin değerlendirmeleri özetle şöyle:

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ

Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Orhan Kandemir: Terörsüz Türkiye süreci, güvenlik korucularını dışlayan bir sürece dönüşmemeli. Korucularına verilecek yeni statü Terörsüz Türkiye’nin en önemli güvencelerinden biri olmaya devam edecektir.

GÜNSİAD Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu: Bu bir al-ver süreci değil. Bu süreçlerin tekrar yaşanmaması adına devletin de ev ödevleri olduğunu biliyoruz. Beklentimiz yeni, sivil, demokratik bir anayasa yapmanızdır.

YARALARI DEŞMEYELİM

DOGÜNKAD Başkanı Özlem Külahcı Tanaman: Atılan adımlar siyasi dalgalanmalara kurban gitmemeli. Çatışmasızlık en çok kadınların ve çocukların yaşam kalitesine yansır.

Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan: Acıları deşmenin kimseye yararı olmayacaktır. Türk-Kürt kardeşliğinin yeniden tesisi, İsrail tehdidine karşı en iyi tedbirdir.

KURTULMUŞ: REDDEDİYORUZ

Meclis Başkanı Kurtulmuş da toplantının kapanışında “Türkiye’deki Kürt ve Türk halkının en temel ortak özelliklerinden birisi Müslümanlıktır. Bu kardeşliği bozacak her türlü söz ve eylemi kategorik olarak reddediyoruz. Dün ne olduğunu değil, demokrasi ve adaletle güçlenmiş bir Türkiye’yi nasıl inşa edeceğiz, bunları konuşacağız” diye konuştu.

GERİLİM VE TEPKİ

İTTİHAD Başkan Yardımcısı Beşir Şimşek’in geçmişteki çatışmaları anlatırken PKK’lıların kızgın sacın üzerinde 1.5 yaşında çocuk katlettiğini, güvenlik güçlerinin de hamile annenin de yer aldığı aileyi yakarak öldürdüğünü söylediği anlarda gerilim yaşandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Biz, sizi buraya askere, polise hakaret edin diye çağırmadık. Sus, haddini bil” diye müdahale etti. Beşir Şimşek “Hakaret etmiyoruz, bir barış yapılacaksa yapılan yanlışların görülmesi lazım” derken, DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Şimşek’e “Sizinle barış yapılabilir mi? Rezalet bir şey bu, utanın. Buraya kadar tahammül ettiysek yeter. Siz kandan besleniyorsunuz” diye itiraz etti. DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek de “Kürtlerin başına bela olan sizsiniz” dedi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Partili üyeleri yatıştırmaya çalıştı. Şimşek konuşmasına devam edince, DEM Partililer salondan ayrıldı. Meclis Başkanı Kurtulmuş da “Herkesin kullandığı dile, üsluba dikkat etmesi en önemli şartlardan biri” dedi. MEDAV Başkanı Tayyip Elçi de Şeyh Sait ve Said-i Nursi’nin mezarlarının türbe ve medrese yapılmasını istedi.