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Komisyonda gerginlik

#Süleyman Soylu#CHP#AK Parti
Komisyonda gerginlik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütçe komisyonunda konuşurken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a dönerek, “Neye gülüyorsun? Terörle mücadeleyi anlatıyorum. Orada biz şehit veriyoruz, sen gevrek gevrek gülüyorsun” dedi. Özkoç, “Ben gülmüyorum, haddini bil” diye karşılık verince gerginlik çıktı.

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İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2022 yılı bütçe görüşmeleri gergin başladı. İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasında şöyle dedi: “Türkiye, 40 yıldır terörle sınanıyor. Terör örgütü PKK’nın sebep olduğu can kaybı yaklaşık 40 bin, 2016’dan bugüne kadar katledilen sivil vatandaş sayısı 408’dir. PKK, DEAŞ, FETÖ bu toprağın imalatı değildir. Geçtiğimiz günlerde Hakkari’de yakaladığımız, zırh delici özelliği bulunan ve neredeyse fabrikadan yeni çıkmış AT-4 füzelerini kim gönderdiyse, bu örgütün imalatçısı da onlardır.”

SÜREKLİ GÜLÜYORSUN

Terörle mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Soylu, bu sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a, “Ben gülmüyorum, oradan sürekli bana gülerek bakma. Ben terörle mücadeleyi anlatıyorum. Ben gülmüyorum. Sürekli oradan gülüyorsun. El hareketinde bulunma” diye tepki gösterince, oturduğu yerden kalkan CHP’li Özkoç da Soylu’ya, “Haddini bil” çıkışında bulundu. Soylu, Özkoç’u kastederek, “El sallama, parmak sallama. Terörle mücadele yapmamız hoşuna gitmiyor. Orada şehit veriyoruz, evlatlarımız şehit oluyor, sen gevrek gevrek gülüyorsun. PKK’ya, HDP’ye her evden bir oy istediniz. Siz istediniz, sizin genel başkanınız istedi” dedi.

‘KORUMA ORDUSU’NA TEPKİ

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Tartışmaya, HDP milletvekilleri de dahil olurken gerginlik yaşandı. CHP ve HDP milletvekilleri de Bakan Soylu’ya “Sunum yapmıyorsun, provokasyon yapıyorsun” diye bağırdılar. CHP Milletvekili Abdüllatif Şener ise Soylu’nun yanına gidip, “Salondaki koruma ordusunu çıkartın, bu kadar koruma ve polis niye salonda bulunuyor, kimi kimden koruyorlar” dedi. Tartışmaların büyümesi üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz birleşime ara verdi.

DEMİRTAŞ KAVGASI

Görüşmelerdeki gerginlik akşam da devam etti. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, “Demirtaş teröristtir, hepiniz teröristsiniz” deyince HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, “Asıl siz teröristsiniz” diyerek tepki gösterdi. MHP’li Kılavuz ile HDP’li Kaçmaz, birbirlerinin üzerine yürüdü. MHP ve HDP milletvekilleri arasında arbedeye varan gerginlik, milletvekillerinin araya girmesiyle son buldu.

Çekim yapan bir bürokrata CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın “Kaydı sil” tepkisine, Bakan Soylu da “Size ne, çeker silmezse ne olur” sözleriyle tepki gösterdi. Bu kez CHP ve AK Partili milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Kavganın büyümesi üzerine toplantıya yarım saat ara verildi. 

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10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ SORUSU

Soylu, uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin açıklamaları sırasında, HDP sıralarından laf atılması üzerine, “Ben şimdi kimin uyuşturucu kullandığını söylerim” dedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Bu sırada HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, “Sayın Bakan, 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıkla” sözlerine ise Soylu “Ben 10 bin doları söylerim ama siz başka bir şey söylemek zorundasınız. Gazi Meclisin mehabetine bir saygınız varsa Kılıçdaroğlu’nun bundan iki yıl önce söylediği, Meclis’te ByLock kullanan milletvekillerini tek tek açıklamayan... İşiniz gücünüz iftira, yalan” karşılığını verdi.

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#Süleyman Soylu#CHP#AK Parti

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