Komisyonda 50 saatlik dinleme

Haberin Devamı

Terörsüz Türkiye sürecini yürüten TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün 12’nci toplantısını yaptı. Komisyonda Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi, Ekopolitik Kültür, Eğitim ve Araştırma Vakfı (EKEAV), Ankara Enstitüsü, Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi (SAHAM), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve GENAR Araştırma yöneticileri sunumlar yaptı. Temsilcilerin değerlendirmeleri özetle şöyle:

SETA Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş: Stratejik bir fırsat penceresi önümüze açılmış görünmektedir. Toplumun güven duyarak süreci içselleştirilmesi için kalıcı bir mimarinin oluşturulması zorunludur. Devletin kurumsal kapasitesi geçmişe nazaran çok daha güçlüdür.

Haberin Devamı

DİTAM Başkanı Mesut Azizoğlu: Çözümde ortaklaşmak gerekiyor. Komisyonun görevlerinden birisi de herkesin gerekçesini birbirine yaklaştırabilmek olmalı. Sadece bir gerekçe üzerinden çözüm aramak eksik bir yaklaşım olur.

RAWEST Araştırma Direktörü Roj Esir Girasun: Kürtlerin yüzde 65’i silahla hak aranmasına kategorik olarak karşı. Bu sosyolojik fırsat siyasi bir kazanca tahvil edilmelidir. Kürtlerin üçte ikisinin süreçten beklediği ilk adım, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması.

Kürt Çalışmaları Merkezi Başkanı Reha Ruhavioğlu: Kürt toplumunda silahsızlanmaya kategorik desteğin arttığını görüyoruz. Türkiye Kürtlerini özgün kılan husus şu: Kürt kimliği güçlenirken Türkiye’ye aidiyet de güçleniyor.