Komisyona 3 sandalye eklendi

Terörsüz Türkiye hedefinde yasama ayağını kuran Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugünkü üçüncü toplantısında yol haritasını oluşturuyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki komisyonda bugün tüm partilerden üyeler görüşlerini açıklayacaklar. Üyeler, “komisyon çalışmasının içeriği, dinlenecek kişi, kurum ve toplum kesimleri, ziyaret edilmesi öngörülen yerler ve hazırlanacak yasa tekliflerinin çerçevesi” ile ilgili değerlendirmeler yapacak. DEM Parti yönetimi, dar kapsamlı bir alt heyetle bile olsa, komisyon üyelerinin İmralı Adası’nı ziyaret edip PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın görüşlerinin doğrudan dinlenmesini istiyor. DEM Partili üyelerin bu öneriyi de toplantıda gündeme getirmesi bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürecin tamamlanması konusunda bu yıl sonunu işaret etmişti. Komisyon da kendi tüzüğünde olağan çalışma süresinde 31 Aralık 2025’i son tarih olarak belirledi. Ancak bu takvimin nitelikli çoğunluk ile ikişer ay uzatılma olanağı bulunuyor.

Kurtulmuş, İYİ Parti’nin boykotu nedeniyle boş kalan 3 üyeliği partilere dağıttı. AK Parti, CHP ve DEM Parti’ye düşen sandalyeler için üç yeni üye bildirildi. AK Parti’nin üye sayısı 22, CHP’nin 11 ve DEM Parti’nin 5 oldu. MHP ve YENİ YOL 4’er üyede kaldı. Meclis’te grupları olmayan 5 partinin de yine 1’er üyesi bulunuyor. Komisyonun yeni üyeleri AK Parti’den Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP’den Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve DEM Parti’den İstanbul Milletvekili Celal Fırat oldu.

‘YETER SAYI’ DEĞİŞTİ

Böylece komisyonda “nitelikli çoğunluk” ve yeter sayı kriterleri arttı. Komisyon en az 26 üyeyle toplanabilecek. Bu kriter sağlandığında üyelerin yarıdan 1 fazlasının (basit çoğunluk) oyuyla karar alınabilecek. “Nitelikli çoğunluk” gerektiren yasa teklifi taslaklarında ise en az 31 üyenin onayı gerekecek. Olağan çalışma döneminin sonunda süre uzatımında veya tüzükteki süreden önce komisyonun lağvedilmesinde yine nitelikli çoğunlukla 31 kabul oyu aranacak. Meclis Başkanı’nın ise istediği anda komisyonu sona erdirme yetkisi bulunuyor. Komisyonda 26 sandalyesi olan Cumhur İttifakı, DEM Parti’nin desteğiyle 31 oya ulaşabiliyor. AK Parti-CHP çoğunluğu ise 33 üyeyi buluyor. YENİ YOL ve diğer partilerden 9 üye de oylarıyla kararlarda etkili olabilecek.

SİLAH BIRAKMA SÜRÜYOR

Sınır ötesinden gelen bilgilere göre terör örgütü militanlarının silah bırakma işlemleri devam ediyor. Kandil Dağının eteğinde Cesene mağarasında 11 Temmuz’da yapılan silah yakma töreninin ardından PKK’lıların gruplar halinde silah teslimlerinin devam ettiği öğrenildi. Silah ve mühimmatlar, kayıt altına alındıktan sonra Irak’ın kuzeyinde sürece dahil olan yetkililerce teslim alınıyor. Edinilen bilgiye göre silah bırakma işlemlerinde yeni bir törensel görüntü verilmeyecek. Uzun yıllardır PKK’lı yöneticilerin denetiminde olan Mahmur Kampı’ndan sivillerin de ayrılmaya başladığı belirtildi. Geçmişte sınıra yakın köylerden göç etmek zorunda kalan, ancak örgütle bağı olmayıp bir suç eylemine de karışmayan vatandaşların peyderpey Türkiye’ye dönüşleri sağlanacak.