Komisyona 10 CHP’li

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Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda sabah saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özel, öğleden sonra CHP’li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ile Sinem Keleş’in cezaevinde kıyılan nikâhında şahitlik yaptı. Özel, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, özetle şunları söyledi:

“Gürkan Akgün ve Sinem Keleş, hayatlarını bugün birleştirmeye karar vermişlerdi. Maalesef 19 Mart darbesinden beri Gürkan Akgün burada. Sinem Hanım nişanlısı olarak ve avukatı olarak neredeyse her gün burada. Bugün de bir nikâh törenine şahitlik ettik.

İDDİANAME YAZILMAMASI

(Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar hakkındaki son açıklamaları) Aynı şeyi konuşuyoruz aynı gün. O da diyor ki şimdi iddianame yazılamama sorunsalıyla karşı karşıyayız. Açık söylüyorum, Sayın Bahçeli’nin söylediği, MHP’li hukukçuların söylediği, vicdanlı AKP’li milletvekillerinin, hukukçuların söylediği bir şey var. Ne dedi Devlet Bey? ‘Tavı kaçtı’ dedi. ‘Bu kadar uzun tutukluluk ve iddianame yazılmaması tavı kaçan soruşturmalar. Gece gündüz çalışıyorsunuz, yazın da çıkarın’ diyor.

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İLK KEZ AÇIKLIYORUM

(Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin TBMM’de kurulacak komisyon) Şimdi burada ilk kez açıklıyorum.Sayın Meclis Başkanı Cenevre’de. Grup Başkanvekilimizi dün telefonla arayarak, CHP’nin olmazsa olmazı nitelikli çoğunlukla karar almanın, Meclis’in kuracağı, kendi çağrısıyla kurulan bu komisyonda benimsendiğini, kararların nitelikli çoğunlukla alınacağını, bu kapsamda bizim beklediğimiz resmi açıklamanın kendisi tarafından yapıldığını, bunun da iletişimini yapabileceğimizi söylemiş. Nitelikli çoğunlukla karar alınacak olması bizim açımızdan önemlidir. CHP bu komisyona gerekli görevlendirmeyi yapacak, gerekli isimleri bugün süresi dahil içinde 10 arkadaşımızı görevlendireceğiz, bildireceğiz. Bu komisyonda görev yapacağız.”

ZENGEZUR’U SATTIRMAYIZ

Akşam da Şile’de “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde konuşan CHP Lideri Özel, ABD Başkanı Donald Trump ve Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack’ın, Zengezur Koridoru’nun bir Amerikan şirketi tarafından 100 yıl işletilmesi teklifine tepki göstererek “Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Hem Azerbaycan’ın, hem bizim hem Kafkaslardaki tüm Türki Cumhuriyetler’in menfaatlerini 100 yıllığına bir Amerikan şirketine satamazsınız. Sattırmayız, sattırmayacağız” dedi.

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ANAYASA İÇİN DEĞİL

“Bu komisyon bir anayasa komisyonu değildir. Tutumumuz nettir. Anayasaya uymayanla anayasa yapmayız. O yüzden biz bu komisyona çatır çatır görev yapmaya, demokratikleşme üzerinden mücadele etmeye, hem bütün siyasi tutsaklar için mücadele etmeye, her türlü hukuksuzluk, her türlü anayasal hak ihlali için mücadele etmeye, yeni bir demokratik açılım sağlamaya ve çözülecekse bütün sorunların bunun üzerinden, Kürtlerin sorunlarının, Alevilerin sorunlarının, ezilenlerin, dezavantajlıların sorunlarının bunun üzerinden çözülmesi için mücadele etmek üzere giriyoruz. Biz bu komisyona Katolik nikâhı kıymıyoruz. Bu da son derece net.

BİZİ KOMİSYONDA İSTEMİYOR

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Bizim olmadığımız yerde herkes şunu düşünsün. Erdoğan bizi bu komisyonda istiyor sanan varsa saftır arkadaşlar, saftır. Daha dün bizi komisyona davet ederken kullandığı dile bak. ‘Geçmişteki günahlarının kefareti...’ Bir kefaret olacaksa bu terörün yarısından fazlasında sen vardın.

Kimseyi orada üç başına bir yerde yalnız bırakma niyetinde değiliz. Kimseyi Erdoğan ile bir başına yalnız bırakma niyetinde değiliz.”

SİLİVRİ’DE 2. NİKÂH

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ile Sinem Keleş’in cezaevindeki nikâhını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan kıydı. Özgür Özel’le birlikte Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da şahitlik yaptı. Dilek İmamoğlu’nun şahitlik yapma talebi ise cezaevi yönetimi tarafından kabul edilmedi. Özel daha önce İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce’nin cezaevindeki nikâhında da şahitlik yapmıştı. Nikâh öncesi açıklama yapan Sinem Keleş “Biz bugün sadece bir nikâh kıymıyoruz, Silivri’nin duvarlarının umudu, sevgiyi, aşkı yenemeyeceğini gösteriyoruz” dedi.

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Gürkan Akgün - Sinem Keleş