Komisyon yarın işbaşı yapıyor

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TERÖRSÜZ Türkiye sürecinin yasama ayağını oluşturan Meclis komisyonu ilk toplantısını yarın saat 11.00’de yapacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığındaki komisyonun ilk toplantısında, çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek. Bu çerçevede toplantıların basına açık mı kapalı mı olacağı, tutanakların yayımlanıp yayımlanmayacağı gibi konuların da ele alınacağı toplantının gündem başlıkları arasında stratejik kararlar alınırken aranacak nitelikli çoğunluk konusunun da olması bekleniyor.

ÖNCE ADI KONULACAK

Kurtulmuş, nitelikli çoğunluk için 5’te 3 çoğunluğu işaret etmişti. CHP’nin ise nitelikli çoğunluk için 3’te 2 çoğunluğun esas alınmasını istediği belirtiliyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in komisyonun çalışmalarının gizlilik içinde yürütüleceği açıklamasına da CHP’den itiraz geldi. CHP, gizliliği zorunlu kılan durumlar dışında şeffaflık öneriyor. Bu ilk toplantıda komisyonun adının konulması bekleniyor. Başlangıçta kamuoyunda “Terörsüz Türkiye Komisyonu” diye yansıyan komisyon için MHP, “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” adını önerirken, CHP ise komisyonun isminde “demokrasi” vurgusu olması gerektiğini belirtmişti. Yarınki ilk toplantıda bütün bu konuların tartışılıp karara bağlanması bekleniyor. Komisyonda “koordinatör” görev üstlenen parti yöneticilerinin de süreç içinde sorunlu konuların çözümü için arka panda uzlaşı arayabileceği belirtiliyor.

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YAZ BOYU ÇALIŞACAK

Kurtulmuş’un daveti üzerine AK Parti’den 21, CHP’den 10, DEM Parti ve MHP’den 4’er, YYP’den 3; grubu olmayıp Meclis’te temsil edilen partilerden birer üyelik için isimler bildirildi. Süreci reddeden İYİ Parti komisyona üye vermedi. Kurtulmuş’un başkanlığındaki toplantıda katılım için isimleri bildirilen 48 üye görev yapacak. Sürece yönelik atılması gereken yasal adımlara ilişkin bir istişare zemini oluşturacak komisyonun “eve dönüş” sürecinin de yolunu açabilecek şekilde Ceza İnfaz, Terörle Mücadele ve Türk Ceza Yasaları gibi önemli konularda kapsamlı çalışma yapıp gerekli görülmesi halinde yeni düzenlemelere ilişkin önerileri gündeme getirmesi bekleniyor. Bu kapsamda uzman görüşlerini alacak, gerekirse kamuoyunun nabzını da tutacak. Komisyonun yaz boyu aralıksız çalışıp yeni yasama dönemine kadar önemli başlıklarda önerilerini oluşturması da bekleniyor.