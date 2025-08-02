Komisyon yanıtı: Cumhuriyet kolonuna bir çivi çaktırmayız

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PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK BİZDE

“Bir yılın sonundaki memnuniyet anketleri öyle bir noktaya geldi ki maalesef iktidarda üzerine düşeni yapmayanların, geleceğin iktidarına karşı giriştiği bir operasyonla karşı karşıyayız. Bugün İstanbul’da değil, Kahramankazan’dayız ama çok sayıda vatandaşımız yapılanlara duyduğu tepkiyi ve bize gösterdiği dayanışmayı ifade ettiler. Ahlaki, psikolojik üstünlük CHP’de. Çoğunluk enerjisi arkamızdadır.

UZLAŞI ZEMİNİ ARIYORUZ

(Meclis Başkanı Kurtulmuş’un komisyonu salı günü ilk toplantıya çağırması) Hayırlı uğurlu olsun. Meclis komisyonu aslında Meclis’in yetkilerini devralan, yasa yapacak olan, verdiği kararlarla tarihin akışını değiştirecek olan bir komisyon değil. Bu komisyon CHP’nin yıllardır söylediği, kapalı kapılar ardında milleti şüpheye uyandırarak, ‘Gizli pazarlıklar mı var?’ diyerek iş yapmak yerine, ‘Gelin Meclis’e tüm partilerden üye isteyin. Meseleyi anlatın, çözülecekse burada çözülsün, konuşulacaksa burada konuşulsun’ dediğimiz, şehit aileleri ve gazilerimizin mutlaka dahil edilmesi, sivil toplumun katkısının alınması, terörden ve yaşanan geçmişteki tüm süreçlerde zarar görmüş kim varsa derdini anlatabileceği, çare arayabileceği ve yasa yapma yoluyla hep birlikte çalışabileceğimiz bir uzlaşı zemini arıyoruz.

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ANAYASA TARTIŞMALARI

Asla anayasa tartışmasının içinde olmayacağız. Komisyonda da bırakın öyle Cumhuriyetin kolonlarını kestirmek, ‘Cumhuriyetin kolonunun üzerine küçücük bir çivi çakacağım’ diyene müsaade etmeyiz. Biz CHP olarak bu ülkenin barışını savunuyoruz. Kürtlerle, Türkler 100 yıl önce olduğu gibi kol kola girerse Kürt’ün de Türk’ün de çocuğunun karnı doyacak, iş bulacak. Hep birlikte bu ülkeyi AB’ye sokacağız. Bu ülke zenginleşecek. Gençler için yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa gelecek. Bunun için uğraşıyoruz.

Akşam da ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi için Aksaray’a giden Özel, vatandaşlara seslendi: “Meclis’teki komisyona arkadaşlarımızı gönderdik. Bazıları ‘endişe ediyoruz, korkuyoruz’ diyor. Bizim olduğumuz yerde kimse bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne dokunamaz. Bizim olduğumuz yerde anayasaya uymayanlarla anayasa yapılamaz.”