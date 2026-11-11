Komisyon turu

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dün ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nun Meclis’teki makamında yaklaşık 40 dakika süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Kurtulmuş ardından Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Bülent Kaya ile görüştü. Meclis Başkanı, bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek. Kurtulmuş’un partiler turunu yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sürdürmesi planlanıyor.

YAPISI VE ÇALIŞMA İLKELERİ

Görüşmelerde Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasa kapsamında TBMM’de kurulacak İzleme Komisyonu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Kurtulmuş daha önce bu kurulun karar alan ve rapor düzenleyen bir komisyon olmayacağını, sadece PKK’nın tasfiye aşamalarını takip edeceğini açıklamıştı. DEM Parti yönetimi ise komisyonun süreçte gelişmeleri değerlendiren, rapor düzenleyen ve yasal düzenlemeler dahil gerekli mevzuatla ilgili kararlar alan etkin bir komisyon olmasını talep ediyor. Kurtulmuş’un görüşmelerde komisyonun üye yapısı, çalışma ilkeleri ve çalışma yöntemi konusunda parti yöneticilerinin görüşlerini aldığı belirtildi.

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İCRA KISMI BEŞTEPE’DE

Kurtulmuş dün yaptığı açıklamada, sürecin icra kısmının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında çalışan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu’nda olduğunu vurguladı. Temaslarını gelecek hafta tamamlayacağını belirten Kurtulmuş şunları söyledi:

“TBMM’de bütün bu süreci izlemek, kontrol etmek ve en baştan beri ortaya koyduğumuz şey; bu sürecin bir üçüncü gözü yok, üçüncü göz de birinci göz de bizatihi milletin kendisidir, milletin temsilcisi olan TBMM’dir. TBMM’de kurulacak İzleme Komisyonu vasıtasıyla bu süreç milletimiz adına takip edilecek ve gerekli tavsiyelerde bulunulacaktır. Fikirler olgunlaşacak, önümüzdeki hafta da görüşmeleri tamamlayacağız. Kısa süre içinde TBMM’de oluşturulacak İzleme Komisyonu millet adına bu süreci takip ve kontrol için çalışmalarına başlayacaktır. Üye sayısı, şekli, vesaire, bunların hepsini bu istişarelerden sonra netleştireceğiz.”

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KURTULMUŞ KILIÇDAROĞLU’NU ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye kapsamında Meclis’te kurulacak izleme komisyonu hakkında görüşmek üzere CHP grubunu ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurtulmuş’u CHP Meclis Grubu’nun odasının önünde karşıladı.