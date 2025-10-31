Komisyon son düzlükte… 16. toplantı devlet sırrı

Haberin Devamı

KOMİSYONUN dün yapılan 16’ncı toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ayrı ayrı sunum yapıp milletvekillerinin sorularını yanıtladı. “Konunun hassasiyeti” nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un talebiyle görüşmelerin basına kapalı yapılması oylandı. Üyelerin çoğunluğunun oyuyla gizli görüşme kararı alındı.

10 YIL GİZLİ KALACAK

TBMM İçtüzüğüne göre toplantıda konuşulanlar “devlet sırrı” sayıldığından kamuoyuna açıklanmayacak ve tutanakları en az 10 yıl gizli kalacak. Komisyona gelecek hafta da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sunum yapması ve dinleme aşamasının böylece sonuçlanması bekleniyor.

NİHAİ RAPOR YAZILACAK

Meclis Başkanı Kurtulmuş, artık nihai raporu hazırlamaya doğru ilerlediklerini vurguladı. Kurtulmuş “Komisyonumuz esası itibarıyla Türkiye demokrasisi açısından örnek teşkil edecek, demokratik standartları son derece yüksek bir çalışma dönemini gerçekleştirdi. Böylece başarılı bir çerçeve ortaya konulmuş oldu” dedi. Meclis Başkanı, kamuoyunda merak edilen bazı soru işaretlerini şöyle yanıtladı: “Komisyonumuzun görevi tek tek yasa metinlerini hazırlamak değil, genel çerçeveyi teklif ederek TBMM’ye göndermektir. Komisyon, örgütün kendisini tasfiye ettiği, ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edildikten sonra gerçekleştirilmek üzere atılacak olan adımları belirleyen bir çerçeveyi TBMM Genel Kurulu’na sunacaktır.

Haberin Devamı

TASFİYENİN TESCİLİYLE...

Örgütün sahadaki varlıklarını tasfiye ettiğinin, ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edilmesiyle birlikte TBMM bu sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecektir. Bu süreçte bir taraf üzerine düşen sorumlulukları yerine getirsin, diğer taraf daha geriden gelsin ya da başka birisi başka şekilde hareket etsin diye düşünülemez.

Haberin Devamı

ÇEKİLME ÖNEMLİ BİR EŞİK

İmralı’dan yapılan açıklamalarla örgütün kendisini tasfiye ettiği, bütün bileşenleriyle birlikte artık örgütsel faaliyetleri sürdürmeyeceği konusundaki açıklamalar, özellikle 26 Ekim’de yapılan açıklamalarla (örgütün Türkiye’den çekilmesi) bir ileri safhaya taşınmış ve önemli bir eşik kanaatimce aşılmıştır.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul etti Haberi görüntüle

‘Türkiye modeli’ diyebileceğimiz bu model, inşallah önümüzdeki dönemde başarıyla sonuçlanıp tam manasıyla Türkiye’nin terörsüz bir Türkiye hedefine ulaştığının ortaya çıkmasıyla birlikte, birçok ülkede örnek olarak alınacak ve birçok ülkedeki çatışma çözümleri için ışık tutacaktır. Burası bir Anayasa değişiklik komisyonu değildir. Anayasa’nın değiştirilmesiyle ilgili bu müzakerelerimizin hiçbir safhasında gündem olmamış, konu açılmamıştır.”

Haberin Devamı

CHP: ANAYASA TARTIŞILAMAZ

CHP Grup Başkanvekili ve komisyon üyesi Murat Emir, ağır sorunların açıklıkla konuşulması amacıyla kapalı oturumu kabul ettiklerini vurguladı. Emir, “Umuyoruz ki sorularımıza tatmin edici cevaplar alırız. Herkes bilmelidir ki ne olursa olsun, basına kapalı da olsa bu toplantılar tutanak altında yapılıyor, belirli bir süre sonra tutanaklar açılıyor. CHP’nin olduğu her yerde Anayasa değişikliği, ülkenin bölünmez bütünlüğü gibi konular asla tartışılmaz, konuşulmaz. Biz kapalı kapılar ardındaki hiçbir pazarlığa da asla izin vermeyiz” dedi.

DUBLİN’E İRA İNCELEME ZİYARETİ

Haberin Devamı

Komisyondan 8 kişilik bir alt heyet İrlanda Kurtuluş Ordusu (İRA) ile İngiltere hükümeti arasındaki çatışma çözümünü İrlanda’da inceleyecek. Heyet İngiltere merkezli Demokratik Gelişim Enstitüsü’nün davetlisi olarak bugün Dublin’e hareket ediyor. Heyette AK Parti’den Abdurrahman Babacan, CHP’den Oğuz Kaan Salıcı ile Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti’den Gülistan Koçyiğit ile Celal Fırat, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Ekmen ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Bilici yer alıyor. MHP heyete üye vermedi. Komisyon üyeleri Dublin’de hafta sonu bazı seminer ve konferanslara katılacak.