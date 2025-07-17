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Komisyon öncesi DEM ziyareti

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#DEM Ziyareti#PKK'lı Grup#Adalet Bakanı Tunç
Komisyon öncesi DEM ziyareti
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 07:00

DEM Parti İmralı Heyeti, PKK’lı bir grubun silah bırakma töreninin ardından Adalet Bakanı Tunç, MHP Lideri Bahçeli ve Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu’nu ziyaret etti. 

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DEM Partili Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Erol’dan oluşan İmralı Heyeti dün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ayrı ayrı ziyaret etti.

HER KONU KONUŞULDU

Bakanlıkta Tunç’la görüşmenin ardından açıklama yapan Buldan, “Kendisine bu sürecin hukuki zeminde yürütülmesinin önemli olduğunu ifade ettik. Kendisi de her türlü desteği zaten şimdiye kadar sunduğunu ama bundan sonra bu süreç içerisinde sürecin ilerlemesi açısından hukuki ve yasal zeminde yürümesi için görev üstleneceğini ifade etti. Olumlu bir görüşme oldu” dedi. Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye olasılığına ilişkin soru üzerine Buldan, “Her konu konuşuldu, detay vermeyeceğiz. Sorabileceğiniz hemen hemen bütün konular konuşuldu” dedi.

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Heyetin, Bahçeli ve kurmaylarıyla görüşmesi de 40 dakika sürdü. Buldan, görüşmelerin ardından takvimle ilgili, “Bir takvim yok, ama aşama aşama giden bir süreç var” diye konuştu.

Komisyon öncesi DEM ziyareti

DEM PARTİ’DEN BAHÇELİ ZİYARETİ

DEM Parti İmralı Heyeti dün MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Meclis’te gerçekleşen görüşmede DEM Parti heyetinde Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Erol yer aldı. Buldan “Sayın Bahçeli’nin sürece dair olumlu görüşlerini bir kez daha dinledik” dedi.

BAHÇELİ’DEN İLGİNÇ YANIT

MHP Lideri Devlet Bahçeli bir gazetecinin, “Görüşmeye ilişkin açıklamanız olacak mı?” sorusuna “Ben ahrazım (dilsiz) biliyorsunuz” yanıtını verdi.

ADAYA YENİ HEYET

İmralı Heyeti, siyasi temasların ardından İmralı Adasına yeni bir ziyaret için Adalet Bakanlığına başvuracak. Sonraki aşamada DEM Parti Eş Genel Başkanları ve MYK üyelerinden oluşan bir heyetin de İmralı’da Abdullah Öcalan’la görüştürülmesi planlanıyor.

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#DEM Ziyareti#PKK'lı Grup#Adalet Bakanı Tunç

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