Komisyon Meclis’indir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün “62. Ulusal, 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri”ne katılmak üzere Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesindeydi. Özel, Hacı Bektaş Veli Külliyesi’ni ziyaret ederek Aslanlı Çeşme’den su içti, müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Ardından Bağcılar Gürsel Erol Cemevi’nin açılış törenine katıldı. Türkiye’nin uzun yıllar terörle mücadele ettiğini ifade eden Özel, terörü bitirmek için kurulan komisyonda yer aldıklarını söyledi.

Meclis’in milletin olduğunu belirten Özel, “Komisyon, o iktidar partisinin değil, millete ve onun Meclis’ine aittir. Bütün zulümlere, haksızlıklara rağmen o komisyonda yer aldık. Amacımız Türk’ün, Kürt’ün, Laz’ın, Çerkez’in bu ülke üzerinde etnik kökeni ne olursa olsun, doğum yeri ne olursa olsun, babasının, anasının kökeni ne olursa olsun herkesin eşit yurttaş olduğu ve inancı ne olursa olsun tüm dinlere, tüm mezheplere eşit mesafeli olduğu yarınları birlikte inşa edebilmek” dedi.

ÇOK KAPSAMLI BİR PAKET SUNDUK

Komisyona 29 maddelik bir demokratikleşme paketi sunduklarını dile getiren Özel, şöyle konuştu: “Bir tanesi yıllardır tüm CHP’li milletvekillerinin, önceki tüm genel başkanlarımızın ifade ettiği, başta cemevlerinin ibadethane kabul edilmesi, Alevilerin kendilerini eşit hissetmedikleri hangi ayrımcılık varsa, hizmet noktasında, söylem noktasında, hepsinin giderilmesi.

BİR ÇATIMIZ VAR O DA CUMHURİYET

(Meclis komisyonunu bir anayasa komisyonu olarak görmediğini belirterek) Ama gelecekte seçimler yapılıp da bu ülkede, bu millet vesayetlerden uzak bir Meclis’i oluşturduktan sonra hep birlikte gerçekten demokratik, sivil bir anayasa için, darbe izlerinden arındırılmış bir anayasa için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu eşit yurttaşlık prensibinin altının kalın kalın çizildiği bir anayasa için günü geldiğinde hepimiz üstümüze düşeni yaparız. Ancak, Cumhuriyet’in temel kolonlarına saldırmayı hedefleyenlerin, eline mikrofonu alanın Türk, Kürt, Arap diyerek başka bir çatı tarif edenlerin, ülkeye ABD büyükelçisi gelip, Osmanlı’nın millet sistemini önermenin, yani yeni çatılar, tuhaf çatılar arayışına girenlerin karşısına hep birlikte dikilip ‘Bizim bir çatımız var o da Cumhuriyet çatısıdır’ demenin vaktidir. Kolonlardan bir tanesi laikliktir.” Özel, ardından katıldığı 62. Ulusal, 36. Uluslararası Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’nde, Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü’nü Zülfü Livaneli’ye takdim etti.

YAVAŞ, CHP ÇATISI ALTINDA DEVAM EDECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa edeceği yönünde dün sosyal medyadaki iddialar üzerine açıklama geldi. ABB’den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir. Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz.”