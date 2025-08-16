Komisyon mağdurları dinleyecek

Haberin Devamı

Komisyon, salı ve çarşamba günleri Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplanacak. Komisyon üyeleri, yasa teklifiyle ilgili hazırlık çalışmasından önce farklı partilerce görüşlerine başvurulması istenen taraflardan temsilcilerle bir araya gelecekler. Salı günkü toplantının birinci oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yapacak. Bakan Göktaş’ın, süreçten beklentileri ve öngördükleri düzenlemeler konusunda milletvekillerinin sorularını da yanıtlaması öngörülüyor. Komisyon üyeleri ayrıca silah bırakanların sosyal hayata katılımı ve toplumsal uzlaşmanın korunması açısından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın üstleneceği görevlerle ilgili de çerçeve oluşturmayı hedefliyor.

GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARI

Haberin Devamı

Toplantının salı günkü oturumuna ayrıca Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri davet edildi. Aynı gün ikinci oturumda Diyarbakır Anneleri dinlenecek. Komisyonun çarşamba günkü görüşmesinde ise 40 yılı aşkın terör olaylarında mağdur olan diğer kesimlerin görüşlerine başvurulacak. Çarşamba günkü toplantının birinci oturumunda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri, ikinci oturumda İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri sürece ilişkin değerlendirmeler yapacaklar.