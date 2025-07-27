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‘Komisyon kapsayıcı olmalı’

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#Öcalan#TBMM
‘Komisyon kapsayıcı olmalı’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 07:00

DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretlerine dair yaptıkları açıklamada Öcalan’ın TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladığını aktardı.

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DEM Partili Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Özgür Erol’un önceki gün İmralı’ya yaptıkları ziyarette Öcalan ile görüşmeleri 3.5 saat sürdü. Görüşmenin ardından dün yapılan açıklamada, “Geçen günlerde Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı ve siyasi parti liderleriyle heyet olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk” denildi. Heyet, 11 Temmuz’da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında Öcalan’a bilgi aktardı. Açıklamada, “Öcalan da törenin gerçekleştirilme biçimini, sergilenen irade, inanç ve barış kararlılığını çok değerli bulduğunu belirtti. TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı” denildi. 

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#DEM Parti#Öcalan#TBMM

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