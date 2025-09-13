Komisyon iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ± dinledi: Tersine gÃ¶Ã§ baÅŸlar

Haberin DevamÄ±

Meclis BaÅŸkanÄ± Numan KurtulmuÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼n 9â€™uncu toplantÄ±sÄ±nÄ± yapan Milli DayanÄ±ÅŸma, KardeÅŸlik ve Demokrasi Komisyonuâ€™nda deÄŸerlendirmeler Ã¶zetle ÅŸÃ¶yle:Â

OLMAZSA OLMAZIMIZÂ

Â TOBB BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu: Â Milli dayanÄ±ÅŸma olmazsa olmazÄ±mÄ±zdÄ±r. Milli dayanÄ±ÅŸmanÄ±n olabilmesi iÃ§in de kardeÅŸlik hukukumuzu korumaya ve canlÄ± tutmaya mecburuz. ÃœÃ§ ÅŸeyden Ã¶zellikle uzak durmamÄ±z gerektiÄŸine inanÄ±yorum: Hamaseti, husumeti ve gÃ¼nlÃ¼k siyasete malzeme yapmayÄ± burayla karÄ±ÅŸtÄ±rmamalÄ±yÄ±z. Nihayetinde bu parti siyaseti deÄŸil, bir devlet politikasÄ±dÄ±r. OrtadoÄŸu pazarÄ±nÄ±n en Ã¶nemli ihracatÃ§Ä±sÄ± ve mal tedarikÃ§isi olma imkÃ¢nÄ±na da sahibiz. Bu yatÄ±rÄ±mlar TÃ¼rkiyeâ€™yi bÃ¶lgesel ekonomik gÃ¼Ã§ haline getirecektir. Demokrasi vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n dili, kimliÄŸi, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve yaÅŸam tarzÄ± ne olursa olsun kendilerini Ã¶zgÃ¼rce ifade edebilmelerinin de teminatÄ±dÄ±r.Â

TÄ°SK BaÅŸkanÄ± Ã–zgÃ¼r Burak Akkol: Buradaki barÄ±ÅŸ ortamÄ±nÄ±n tesis edilmesinden en baÅŸta bÃ¶lgedeki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z olmak Ã¼zere tÃ¼m TÃ¼rkiyeâ€™deki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, iÅŸÃ§i, iÅŸveren ve devlet kazanacaktÄ±r. Peki Ã¼lkeye bunun maliyeti ne oldu? DÃ¼nyada kabaca 14.5 trilyon dolarlÄ±k kÃ¼resel terÃ¶r ve ÅŸiddetin ekonomik maliyeti olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde araÅŸtÄ±rmalar var. Diyelim ki 100 milyar dolar olsun. 100 milyar dolarla neler yapÄ±labilirdi her yÄ±l? Her yÄ±l 2.5 milyon konut yapÄ±labilirdi. 12 tane Kuzey Marmara Otoyolu, 9 tane Ä°stanbul-Ä°zmir otoyolu,Â 100 tane 3 bin 700 yataklÄ± ÅŸehir hastanesi yapÄ±labilirdi. Bu sÃ¼reÃ§ tamamlandÄ±ktan sonra bÃ¶lgeye ciddi ÅŸekilde gÃ¶Ã§ olacaktÄ±r.

TESK BaÅŸkanÄ± Bendevi PalandÃ¶ken: YaklaÅŸÄ±k 2.5 milyon Ã¼yesiyle TÃ¼rkiyeâ€™nin her yerinde biz varÄ±z. Esnaf tabiri caizse arabulucu demek, uzlaÅŸtÄ±ran insan demek. SÃ¼renin uzamamasÄ± lazÄ±m. Ä°ÅŸte yaÄŸ, iÅŸte un; helvayÄ± yapacaksÄ±nÄ±z. O bÃ¶lgedeki insanlarÄ± orada iskan edebilmeliyiz, bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde -amiyane tabirle sÃ¶yleyeyim- maraba yapmamalÄ±yÄ±z. DÄ±ÅŸarÄ±ya kulaÄŸÄ±mÄ±zÄ± tÄ±kayacaÄŸÄ±z, gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaÄŸÄ±z.

MERALAR KALKINMAYI DESTEKLEYECEK

TZOB BaÅŸkanÄ± Ahmet BahadÄ±r: Ãœlkemizin 59.4 milyon kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvan varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nemli kÄ±smÄ± DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸuâ€™da. TÃ¼rkiyeâ€™deki toplam Ã§ayÄ±r ve mera alanÄ±nÄ±n yÃ¼zde 37.5â€™i DoÄŸu Anadolu, yÃ¼zde 36.9â€™u ise GÃ¼neydoÄŸu Anadolu bÃ¶lgemizde yer almakta. Bu alanlar Ã¶zellikle 1980â€™lerin ortalarÄ±ndan itibaren gÃ¼venlik sorunlarÄ±ndan ciddi ÅŸekilde etkilenmiÅŸtir. Yaylalar ve meralarÄ±n yÃ¼zde 30-40â€™Ä± kapalÄ± kalmÄ±ÅŸtÄ±r. BarÄ±ÅŸ ortamÄ±nda bu alanlarÄ±n tam kapasite aÃ§Ä±lmasÄ±yla bÃ¶lgenin tarÄ±msal veriminde gÃ¼Ã§lÃ¼ sÄ±Ã§rama Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

MÃœSÄ°AD BaÅŸkanÄ± Burhan Ã–zdemir: TerÃ¶rsÃ¼z TÃ¼rkiye vizyonunu, sadece bir iÃ§ gÃ¼venlik meselesi olarak deÄŸil, aynÄ± zamanda ekonomik kalkÄ±nma, toplumsal uyum, kÃ¼ltÃ¼rel birlik ve adalet ekseninde yeni bir toplumsal sÃ¶zleÅŸme olarak deÄŸerlendiriyoruz. Bu vizyon, TÃ¼rkiyeâ€™nin bÃ¶lgesel istikrarda belirleyici aktÃ¶r olmasÄ± ve uluslararasÄ± sÃ¶z sahibi bir Ã¼lke olmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acaktÄ±r. Biz Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda bir organize sanayi ve endÃ¼stri bÃ¶lgeleri modeli Ã¶neriyoruz.Â

TÃœSÄ°AD: Ã–ZGÃœRLÃœK ALANI GENÄ°ÅžLEMELÄ°

TÃœSÄ°AD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ozan Diren: TÃ¼rkiyeâ€™de demokrasi seviyesine yÃ¼kseltmeye yÃ¶nelik tÃ¼m giriÅŸimleri Ã¶nemsiyoruz ve destekliyoruz.Â YalnÄ±zca ekonomide deÄŸil, temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler, ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ gibi konularda da ilerleme kaydetmek zorundayÄ±z. Ã–zgÃ¼rlÃ¼k, demokrasi ve hukuk devleti alanlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ã§ok Ã¶nemli buluyoruz. Komisyonun amacÄ±na ulaÅŸmasÄ±, demokrasi ve hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n tam olarak tesis edilmesine baÄŸlÄ±dÄ±r.Â

ASKON BaÅŸkanÄ± Orhan AydÄ±n: Bir ÅŸehirde ana sanayi geldiÄŸinde etrafÄ±nda onlarca farklÄ± yan iÅŸletme de doÄŸacak, bu da Ã§arpan etkisiyle bÃ¶lgenin gelirini katlayacaktÄ±r. Her bir ÅŸehir kendi alanÄ±nda bir cazibe merkezi olacaktÄ±r. GenÃ§lerimiz hem ÅŸehirlerinde okuyarak kalacak hem de yerelde iÅŸ bularak ÅŸehrin kalkÄ±nmasÄ±nda aktif rol alacaklardÄ±r. Ä°ÅŸte o zaman Anadoluâ€™nun her kÃ¶ÅŸesi kalkÄ±nacak.Â