Komisyon İmralı’yı görüşecek

Komisyon yarın saat 11.00’de 17’nci toplantısını yapacak. Meclis Başkanı, toplantı davetinde dışarıdan bir davetliye yönelik dinlemeyle ilgili gündem bildirmedi. Kurtulmuş’un çağrısında, “Gündemindeki konuları görüşmek üzere” denildi. Kurtulmuş’un gündemin konu başlıklarını açık bırakması dikkat çekti. Komisyondan bir alt heyetin İmralı Adası’na giderek feshedilen PKK’nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin bu toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

31 OY ARANACAK MI

DEM Parti veya MHP’li üyelerin talebiyle İmralı’yı ziyaret konusunun yarınki resmi gündeme alınabileceği belirtildi. Kurtulmuş daha önce komisyonda “nitelikli çoğunlukla (31 oy)” karar alınması durumunda İmralı’ya heyet gönderilebileceğini açıklamıştı. Komisyonda, AK Parti (22 üye), DEM Parti (5 üye) ve MHP’nin (4 üye) sandalye sayısı nitelikli çoğunluğu karşılıyor. 3 üyeli Yeni Yol grubunun da bu ziyarete olumlu yaklaştığı biliniyor. CHP’nin ise 11 üyesi bulunuyor.