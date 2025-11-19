Komisyon İmralı için toplanıyor

Haberin Devamı

MİLLİ Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün 17’nci toplantısını yaptı. Komisyonda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, güvenlik bürokratlarıyla birlikte sunumlar yaptı. Yerlikaya, Güler ve Kalın, 8 Ağustos’ta komisyon çalışmasının başında ilk bilgilendirmeyi yapan yetkililerdi.

10 YIL GİZLİ KALACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ‘konuların hassasiyeti ve bilgilerin önemi itibarıyla gizli görüşme’ talebi oyçokluğuyla kabul edildi. Kurtulmuş, bakanlar ve Kalın’ın sunumlarının ‘sahadaki gözlemleri de içeren hassas bilgileri taşıdığını’ vurguladı. Buna göre komisyonun dünkü oturumu da ‘devlet sırrı’ sayılacak ve tutanakları en az 10 yıl gizli tutulacak. Kurtulmuş dün, “Çalışmalarımız sıradan bir raporla değil tarihe düşülen değerli bir notla tamamlanacaktır. Bu sefer hep birlikte kazanacağız, kaybedenler sadece bozguncular, basiretsizler ve kifayetsizler olacaktır” dedi.

KISA ZAMANDA GİDECEĞİZ

Komisyon, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin dün yinelediği çağrısının ardından İmralı Adası’na ziyareti görüşmek üzere cuma günü toplanma kararı da aldı. Dünkü toplantının ardından Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Komisyon, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gidilmesi konusu da dahil olmak üzere gelecek süreçte yapacağı çalışmaları görüşmek için 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 14.00’te toplanacaktır” denildi. Komisyondan 5-6 kişilik bir heyetin, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan’la görüşmesi bekleniyor. Komisyon üyesi MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Cuma günü toplanacağız, en kısa zamanda da gideceğiz” dedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit de “Cuma günü komisyon, İmralı’ya gitme gündemiyle toplanacak, oylama yapılacak” açıklamasını yaptı.

KOMİSYONDAN ORTAK AÇIKLAMA

- Dünkü toplantının ardından Komisyon Başkanı Kurtulmuş’a yönelik ithamlara karşı ortak bir açıklama da yapıldı. Tek gayenin gelecek nesillere huzur ve barış dolu bir Türkiye bırakmak olduğu belirtilen açıklamada, “Her kesimden farklı fikirlerin serbestçe ifade edildiği ve demokratik olgunluk içerisinde yüksek özveriyle çalışan komisyonun başarılı olabilmesi için başkanlık makamının tarafsız ve birleştirici rolü ile Sayın Numan Kurtulmuş’un siyasi nezaketinin ve yapıcı kişiliğinin de büyük bir fırsat olduğunun altını çizmek isteriz. Her türlü ithamın karşısında ortak bir tavırla duracağımızı hatırlatıyoruz” denildi.