Komisyon ilk kez toplanıyor: Asgari ücret maratonu başlıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026’da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 12 Aralık’ta yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nu (TİSK) saat 14.00’te toplantıya davet etti. Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TÜRK-İŞ’TE BELİRSİZLİK

TÜRK-İŞ’in geçen yıl asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermesinin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısıyla ilgili tartışmalar gündeme gelmişti. Bunun üzerine Bakanlık, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5’er kişi olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan komisyonun yapısıyla ilgili çalışma başlatmıştı. Hükümet temsilcisi sayısının 1’e düşürülmesini içeren formülü TÜRK-İŞ’e sunmuştu. TÜRK-İŞ yönetimi kararın resmileşmesinin ardından toplantılara katılıp katılmayacaklarını kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi.

Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira 67 kuruş, bir işçi için aylık brüt asgari ücret 26 bin 5 lira 50 kuruş. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bu tutarın 26 bin 5 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşu da işveren işsizlik sigortası priminden oluşuyor.