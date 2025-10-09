Komisyon emekli askerleri dinledi

Haberin Devamı

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Başkanı Erdoğan Karakuş, 40 yıllık mücadeleyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK terör örgütünü bitirdiğini söyledi.

‘AFFA KARŞIYIZ’

Kısmi veya genel affın komisyon gündemine alınmamasını isteyen Karakuş, “40 yıldır teröristbaşı olarak dağlarda terör estirmiş, yargılanıp mahkûm edilmiş birinin kurucu lider olarak nitelenmesi hukuken de doğru değil” görüşünü dile getirdi. Emekli Uzman Jandarmalar Derneği Başkanı Şerif Çayırtepe de “Şehit yakınları ve gazilerimizle süreci sükunetle takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın sözleri yüreklere su serpmiş, bizler tarafından olumlu karşılanmıştır” diye konuştu. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Cahit Koca ise “Devletimizin kurucu değerleri üzerinde pazarlık yapılamaz. Kardeşlik şehitlerin ruhu incitilerek tesis edilemez. Demokrasi terörün gölgesinde uygulanamaz. Eğer bir gözlem mekanizması kurulacaksa biz varız” dedi.