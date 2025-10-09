Komisyon emekli askerleri dinledi

×
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 07:00

TERÖRSÜZ Türkiye sürecini yürüten TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda dün güvenlik kurumlarının emekli mensuplarınca kurulan dernek yöneticileri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde terörle mücadele mağdurlarıyla dayanışma amacıyla çalışan bazı dernek ve vakıf yöneticileri dinlendi.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Başkanı Erdoğan Karakuş, 40 yıllık mücadeleyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK terör örgütünü bitirdiğini söyledi.

‘AFFA KARŞIYIZ’

Kısmi veya genel affın komisyon gündemine alınmamasını isteyen Karakuş, “40 yıldır teröristbaşı olarak dağlarda terör estirmiş, yargılanıp mahkûm edilmiş birinin kurucu lider olarak nitelenmesi hukuken de doğru değil” görüşünü dile getirdi. Emekli Uzman Jandarmalar Derneği Başkanı Şerif Çayırtepe de “Şehit yakınları ve gazilerimizle süreci sükunetle takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın sözleri yüreklere su serpmiş, bizler tarafından olumlu karşılanmıştır” diye konuştu. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Cahit Koca ise “Devletimizin kurucu değerleri üzerinde pazarlık yapılamaz. Kardeşlik şehitlerin ruhu incitilerek tesis edilemez. Demokrasi terörün gölgesinde uygulanamaz. Eğer bir gözlem mekanizması kurulacaksa biz varız” dedi.

 

 

