Komisyon Başkanı Kasapoğlu: Tüm yapılan hizmetlerin engelsiz olmasından yanayız

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Kasapoğlu, yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bununla birlikte geçtiğimiz cuma günü Trabzon'da Karadeniz Bölge İstişare Toplantımızı gerçekleştirdik, yoğun bir katılım ve heyecan içerisinde. Hem kamu kurumlarımızı hem sivil toplumumuzu dinleme, birlikte konuşma, istişare etme fırsatı bulduk ve iyi örnekleri, sıkıntıları, sorunları kayda geçirdik. Komisyon olarak güçlü önerilerin, masa başında değil hayatın içinden, vatandaşla bire bir temasla üretilebileceğine inanan bir komisyonuz. Yereli önceleyen, yerel odaklı bir anlayışla çalışıyoruz ve o yüzden bugünkü toplantımızı da çok kıymetli buluyoruz. Komisyon toplantılarımız her bir toplantıyla daha da derinleşiyor, sahadan daha da güçlü beslenerek yoluna devam ediyor. Bugünkü toplantımızda odağımızda özellikle erişilebilirlik var, kapsayıcılık var ve bu eksende şehirlerimizin ve yerel yönetimlerimizin rolü var" ifadelerini kullandı.

'KAMUSAL YAPILAR TOPLUMUN TÜM FERTLERİNİ KUŞATACAK ŞEKİLDE TASARLANMALI'

Engellilerin erişilebilirliğini odak noktasına taşıdıklarını söyleyen Kasapoğlu, "Engelsiz park, engelsiz bina, engelsiz kültür merkezi, engelsiz spor salonu gibi tanımlamalar var. Bu tür tanımlamalarda, 'Engelsiz' ifadesi özellikle kullanılıyor. Açıkçası, bu ifadeye çok sıcak bakmadığımızı ifade etmek istiyorum. Biz tüm alanların engelsiz olmasından yanayız, tüm yapılan hizmetlerin engelsiz olmasından yanayız. Biz, bir tesise özellikle, 'Engelsiz' tanımlaması yapıyorsak diğer tesisin engelli bir hizmet sunduğunu bize gösteriyor. O yüzden bu algıyı hep birlikte değiştirmemiz gerekiyor. Esas olan kamusal yapıların baştan itibaren engelli-engelsiz ayırmadan, toplumun tüm fertlerini kuşatacak, kucaklayacak şekilde tasarlanması. Kapsayıcı şehircilik, yöneticilik, belediyecilik anlayışının bu olduğuna inanıyoruz. Parkta, kaldırımda, otobüste, durakta, metro istasyonunda, kültür merkezinde, spor tesisinde, statta herkes için doğru tasarlanmış bir standarttan yanayız" diye konuştu.

'YAPI TASARIMLARINDA ENGELLİLER VE YAŞLILAR İÇİN BÜTÜN TEDBİRLERİN ALINMASI ZORUNLU'

Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, milletvekillerini bilgilendirdi. Engelliler ile ilgili düzenlemelerden bahseden Aslan, "Planlı alanlar, İmar Yönetmeliği'nde, yapı ruhsatı talep edilen projelerde, erişilebilirlik konularında da yapıya ilişkin tüm mevzuatlara uyulması zorunludur. Bu noktada, 2025 yılının Ağustos ayında yeni getirdiğimiz, yeni yayınlanan bir maddemiz var. Bu maddede, 'Engelli' ifadesinin yanına, 'Yaşlı' ifadesini de ekledik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın da beklentisiyle, talebiyle. Hem engelliler hem de yaşlılar için bütün tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğunu, bütün yapı tasarımlarında ve uygulamasında ruhsata tabi olduğunu da belirtmek isterim" dedi.