Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman: Google, telif konusunda pozitif

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, Avrupa’da telif ile ilgili ödemeler konusunda masaya oturan Google Türkiye temsilcilerini komisyona davet ettiklerini bildirdi.

"BU TARTIŞMA EMEK TARTIŞMASI"

Google temsilcileri ile telif hakkı konusunda masaya oturacaklarını aktaran Hüseyin Yayman, "Bu konu çok önemli bir konu. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın gündeminde bir küresel mesele telif meselesi. Bu konuyla ilgili bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı zaman ortaya çıkardı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na biz, Google Türkiye temsilcisini davet ettik ve dinledik. Milletvekillerimizin önemli soruları oldu. Telif meselesi de bu sorulardan bir tanesiydi. Milletvekillerimizin telif ödenmesi konusunda bir talepleri oldu. Normal hayatta herhangi bir akademik çalışma, bir resim eseri, ya da bir müzik eseri veya herhangi bir mimari eserde doğal olarak eser sahibinin hakkı var, emeği var. Son tahlilde bu tartışma emek tartışması." dedi.

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Yayman, "Avrupa Birliği’nde bununla ilgili bir düzenleme oldu. Başta Almanya olmak üzere Fransa, İngiltere’de Google’la telif meselesi üzerinden bir anlaşma oldu. Biz Türkiye’de de benzer bir anlaşmanın olmasını istiyoruz. Google temsilcilerini tekrar komisyonumuza davet edeceğiz. Bu konuyu masaya yatıracağız. Google'ın bu konuda pozitif bir tavrının olduğunu belirtmek isteriz. Onlar, komisyonumuza geldiklerinde bu konuyu izah ettiler. Hem de bire bir görüşmelerimizde devamlı bize yardımcı olduklarını ve bu konuyu masaya oturup değerlendireceklerini dile getirdiler." ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE'DE DE BENZER BİR ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORUZ"

Yayman, komisyon olarak taleplerinin net olduğunu vurgulayarak, "Google Avrupa’da, Almanya’da, Fransa’da, İngiltere'de, Romanya'da hangi telif anlaşması yapmışsa, Türkiye’de de benzer bir telif anlaşması yapmak istiyoruz. Bir müzakere anlayışı içerisinde bu konuyu ele alacağız" ifadelerini kullandı.

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Yayman, Google temsilcileri ile sık sık telefon görüşmeleri de yaptıklarını sözlerine ekledi.